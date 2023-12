In streaming sulla piattaforma serie nuove, grandi finali come quello di Percy Jackson, tanto True Crime e una docu-serie sul mondo dell’alta moda

Inizia alla grande il 2024 su Disney+, fra grandi ritorni e nuove uscite: una nuova serie poliziesca, da segnalare a chi ha amato A Murder at the end of the world, le nuove avventure di Percy Jackson, con il gran finale il 31 gennaio, e una serie di contenuti per gli amanti del true crime.

Ma andiamo con ordine: il 3 gennaio parte A class of ’09, le vicende di una squadra di agenti dell’FBI alle prese con un sistema giudiziario alterato dall’IA, ma anche Betrayal – la doppia vita di mio marito, la storia di una donna che vedrà la sua vita crollare dopo le accuse di molestie mosse a suo marito da una studentessa.

Dal 10 gennaio, via a Demoni e redentori – La storia di Cristina Boyer, sempre a tema True Crime, sulla vita della cosiddetta “donna-poltergeist”, condannata per l’omicidio della figlia di tre anni e che da trenta si proclama innocente; ma anche alla nuova serie Marvel Echo, che debutta in esclusiva su DIney+ con 5 episodi.

Welcome to Wrexham, disponibile sempre dal 10 gennaio, è invece la storia di due star di Hollywood, interpretate da Rob McElhenny e Ryan Reynolds, che cercano di portare al successo la terza squadra professionistica più antica del mondo, il Wrexham, squadra di una cittadina operaia nel nord del Galles.

The Creator, Cristobal Balenciaga e American Horror Stories su Disney+ 2024

Sempre in esclusiva su Disney+, dal 17 gennaio, The Creator, storia ambientata in un futuro distopico dove gli esseri umani combattono contro le forze dell’Intelligenza Artificiale; e Il ladro di gioielli, storia di un adolescente che mette a segno il colpo più sofisticato della storia. Dal 17 gennaio c’è spazio anche per The artful dodger, una storia quasi dickensiana di redenzione, piena però di colpi di scena.

Cristobal Balenciaga, dal 19 gennaio, ci trasporta nel mondo dell’alta moda e dell’ascesa contrastata dello stilista spagnolo con la docu-serie a lui dedicata, mentre dal 24 gennaio entriamo nel minuscolo mondo degli insetti con A real bug’s life, una serie National Geographic che esplora nove mini-mondi di insetti in tutto il pianeta.

Dal 24 torna American Horror Stories, spin off della celebre American Horror Story di Ryan Murphy: il format è lo stesso, ogni stagione una storia diversa, con gli stessi attori.