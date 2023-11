Al via la nuova campagna di Natale targata Disney che lancia il live-action ‘Un Augurio per Queste Feste’ con la voce di Ariana DeBose.

Disney ha lanciato la sua campagna di Natale 2023 intitolata …e il sogno realtà diverrà che, in occasione del suoi 100° anniversario, mette al centro il potere dei desideri. La campagna comprende il primo video di Natale live-action dal titolo Un Augurio per Queste Feste, ispirato al prossimo film dei Walt Disney Animation Studios, Wish, nelle sale italiane dal prossimo 21 dicembre.

Il live-action, diretto dal regista nigeriano-britannico Meji Alabi, vincitore di un Grammy Award rappresenta sei diverse aree geografiche e linguistiche per raccontare storie di famiglie e amici da tutto il mondo con le proprie tradizioni. In comune, il desiderio di stare insieme ai propri cari durante le festività natalizie. Nel video, il celebre brano Disney I Sogni Son Desideri dal film Cenerentola, riarrangiato per consentire a diversi artisti di unirsi in un’unica voce.

Immagine da Ufficio Stampa

A interpretarne le prime battute è la cantante e attrice vincitrice dell’Academy Award Ariana DeBose, voce della protagonista di Wish Asha nella versione originale del film. “Mi sento molto fortunato ad aver collaborato alla campagna di Natale Disney di quest’anno con un gruppo di persone così variegato”, dichiara il regista. “Ci sono stati tantissimi momenti indimenticabili durante le riprese, ma credo che il più memorabile sia stato vedere cantare il coro dei bambini del Sud Africa. Mi ha fatto venire la pelle d’oca.”

“Le tradizioni di Natale possono sembrare diverse in tutto il mondo ma in qualsiasi modo e ovunque si festeggi, tutti condividiamo il desiderio di stare con le persone che amiamo”, commenta poi Joss Hastings, VP Global Marketing, Disney Consumer Products, Games & Publishing. “Speriamo che i fan apprezzino la nuova versione del classico Disney, proprio mentre celebriamo 100 anni di Storytelling e il ruolo integrante che ha avuto la musica in questo percorso”.

Il video è stato prodotto globalmente da Ridley Scott Associates negli Stati Uniti, Regno Unito e Sud Africa ed è stato sviluppato in collaborazione con Disney Parks, Experiences and Products.

Il progetto solidale con Make A Wish

La campagna di Natale Disney rafforza anche l’impegno della casa di produzione con il partner di beneficenza Make-A-Wish®. Disney e Make-A-Wish® collaborano, infatti, da oltre 40 anni per portare gioia e conforto ai bambini affetti da gravi malattie e ai loro cari. Per celebrare Wish e il lancio della nuova collezione a tema di shopDisney, Disney ha donato 300mila dollari a Make-a-Wish® International e i suoi affiliati per aiutare a realizzare ancora più desideri in tutto il mondo.

Immagine da Ufficio Stampa

Inoltre, Mattel donerà anche una parte dei proventi delle vendite delle nuove Star magiche sorprese a Make-A-Wish®. “È un anno molto speciale per Disney e per la nostra partnership di lunga data”, spiega Luciano Manzo, President and CEO at Make-A-Wish® International. “Siamo molto felici che Disney abbia scelto ancora una volta di celebrare il Natale aiutandoci a realizzare i desideri di bambine e bambini affetti da gravi malattie”.

Nel complesso, la campagna coinvolge quasi 300 rivenditori in tutto il mondo, che offrono una vasta gamma di prodotti Disney in varie categorie. Tra queste, giocattoli, abbigliamento, gioielli, tecnologia e altro ancora.

Immagini da Ufficio Stampa