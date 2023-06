Mentre nelle sale cinematografiche è in programmazione il nuovo lungometraggio Warner Bros. Picture, Panini Comics propone i migliori fumetti per scoprire Flash.

Tra i titoli più attesi della stagione, è finalmente nelle sale The Flash, primo lungometraggio che vede il supereroe DC protagonista in solitaria. Prodotto da Warner Bros. Pictures, il film è diretto e sceneggiato dallo specialista di film horror Andy Muschietti mentre a vestire i panni del velocissimo Barry Allen è ancora una volta Ezra Miller. L’attore, infatti, si conferma nel ruolo già interpretato nei precedenti Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League. Nella pellicola, vari mondi si incontrano quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare nel tempo e cambiare gli eventi del passato…

Per scoprire di più su Flash, magari proprio in preparazione alla visione in sala, Panini Comics propone una rosa di titoli tutti da scoprire.

I nuovi volumi

Flash: L’uomo più veloce del mondo

Copertina Panini Comics da Ufficio Stampa

Perfetto punto di partenza, il prequel a fumetti del film: Flash: L’uomo più veloce del mondo, con i testi di Kenny Porter (DC: Mech). I disegni, invece, sono a cura di di Ricardo López Ortiz (Batman), Juan Ferreyra (Green Arrow) e Jason Howard (Trees). Dopo la sconvolgente avventura vissuta insieme alla Justice League, Barry è determinato a diventare un vero eroe. Ma quando nuove minacce spuntano a Central City, Flash si rivolge a Batman perché gli insegni a controllare i suoi poteri.

Nonostante la preziosa guida del Cavaliere Oscuro, per Barry non è semplice trovare la sua strada e la nuova padronanza delle capacità del Velocista Scarlatto viene presto messa alla prova. Riuscirà controllare la Forza della Velocità e far mangiare la polvere ai propri nemici oppure dovrà rallentare fino a fermarsi?

Flashpoint

Il secondo volume è Flashpoint, del team creativo composto da Geoff Johns (Blackest Night) e Andy Kubert (Batman). La trama, in questo caso, è incentrata sui viaggi nel tempo e ha notevolmente ispirato la pellicola ora nelle sale. L’eroe Barry Allen protegge gli innocenti e combatte il male come Flash, l’uomo più veloce del mondo. Ma quello in cui Barry si risveglia un giorno non è più il suo mondo. È un mondo in cui Wonder Woman e Aquaman hanno gettato milioni di persone nell’abisso della guerra. Nessun umano ha mai brandito la luce di Lanterna Verde mentre Batman ha le mani sporche del sangue dei suoi nemici e non esiste nessun Superman. A difendere la Terra e, soprattutto, Barry è solo un uomo normale.

Copertina Panini Comics da Ufficio Stampa Copertina Panini Comics da Ufficio Stampa

Il grande libro di Flash

Immancabile nella selezione, Il grande libro di Flash è un’antologia che ripercorre la vita editoriale di Flash, dagli esordi nel 1940 all’ultimo decennio. Le pagine propongono i migliori graphic novel di Gardner Fox e Carmine Infantino e autori del calibro di Grant Morrison, Mark Millar, Mark Waid, Francis Manapul, Brian Buccellato e molti altri.Flash, l’uomo più veloce del mondo, già negli Anni 40 correva al fianco di grandi supereroi per risolvere crimini misteriosi e catturarne rapidamente gli autori. La sua reinterpretazione, negli Anni 50, ha dato il via alla Silver Age dei fumetti e quasi tutti i grandi eventi della DC hanno un Flash come fondamentale coprotagonista.

Batman ’89

Copertina Panini Comics da Ufficio Stampa

Infine, in The Flash, tra sbalzi temporali e mondi paralleli, l’eroico velocista incontra due diversi Batman (rispettivamente interpretati da Michael Keaton e Ben Affleck). Per un’immersione totale nella storia, e un ritorno alla Gotham City di Tim Burton, è allora immancabile la lettura di Batman ’89, il volume che racconta a fumetti il Cavaliere Oscuro interpretato da Keaton. Lo sfondo è quello di una città più che mai divisa e bisognosa di un giustiziere.

Le ristampe

Infine, per i più appassionati, non possono mancare le ristampe di alcuni dei titoli che hanno segnato la storia dell’eroe più veloce dell’universo. Si parte con una delle saghe di Flash più celebrate dell’ultimo decennio: Flash 1 – Il fulmine colpisce due volte. Il volume, che ripropone l’inizio del ciclo di Joshua Williamson, è caratterizzato dalle straordinarie matite del disegnatore italiano Carmine Di Giandomenico.

Si prosegue poi con Flash di Grant Morrison e Mark Millar: per la prima volta in un volume unico le storie di Wally West scritte dai due autori scozzesi. Con le illustrazioni di Paul Ryan (Superman: The Man of Tomorrow), Ron Wagner (Batman: Legends of the Dark Knight) e Pop Mhan (Batgirl). Infine, a completare il viaggio alla scoperta di Flash, un evergreen del panorama DC Flash: La morte di Iris West, un classico entrato a far parte della storia del fumetto americano, a cura di Cary Bates, Iry Nocick, Alex Saviuk e Don Heck.

