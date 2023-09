Un’antologia da non perdere e le migliori storie targate Panini Comics per celebrare il Batman Day 2023 il 16 settembre

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il Batman Day – di scena sabato 16 settembre – che unisce i fan di tutto il mondo per celebrare il Cavaliere Oscuro, uno dei personaggi più amati dell’universo fumettistico e cinematografico. Per l’occasione Panini Comics propone la nuova antologia Batman Day 2023: Amici e nemici e altri volumi imperdibili che sapranno mettere d’accordo ogni vero fan di Bruce Wayne.

Batman Day 2023: Amici e Nemici

Si parte da una novità assolutamente da non perdere: lo speciale volume Batman Day 2023: Amici e nemici. Il fil rouge dei racconti contenuti in questa antologia da collezione è il team-up, ovvero il tema portante dell’edizione 2023 del Batman Day. Per questo, insieme al Cavaliere Oscuro, tra i protagonisti dei racconti ci sono tanti amici e “ospiti d’eccezione” di Gotham City: da Superman a Catwoman, fino a Taddeo dei Looney Tunes! I quattro racconti contenuti in Batman Day 2023: Amici e nemici sono realizzati da alcuni degli autori più importanti della storia editoriale del personaggio: J. Michael Straczynski, Tom King, Scott Snyder e Sean Murphy. Inoltre, in esclusiva per l’Italia, Batman Day 2023: Amici e nemici sarà disponibile anche con una cover variant disegnata da Antonio Fuso con un protagonista d’eccezione accanto a Batman: il rapper e produttore discografico Hell Raton, volto della collezione Kappa® dedicata a Batman

Batman: Il gargoyle di Gotham è la nuovissima e attesa serie DC/Black Label ad opera del fumettista Rafael Grampá (già vincitore del premio Eisner), composta da 4 numeri con uscita a cadenza bimestrale in contemporanea in Italia, Nord America, Brasile, Spagna e Germania. In una Gotham City in cui ogni giorno sembra più tetro e disperato del precedente, Batman compie una scelta definitiva: eliminare per sempre l’identità di Bruce Wayne e indossare maschera e mantello a tempo pieno.

Ma, nonostante Batman conosca a menadito le strade di Gotham, presto il Cavaliere Oscuro capirà di conoscere a stento se stesso. C’è un serial killer a piede libero e, sebbene in un primo momento le vittime degli omicidi sembrino casuali, ogni indizio porta Batman sempre più vicino a un’orribile verità: le persone morte sono tutte connesse non solo tra di loro, ma anche a lui… Questa storia affonda i suoi gelidi tentacoli neri nei recessi più tenebrosi e reconditi della natura umana e lascerà tutti i lettori senza fiato.

Antologie per vecchi e nuovi fan di Bruce Wayne

Un’altra novità è Batman/Giudice Dredd: Vendetta e giudizio, un esplosivo volume che vede due degli eroi più intransigenti del fumetto a confronto! Una serie di storie degli anni ’90, sopra le righe, ironiche e violente scritte dai creatori di Dredd e illustrate da alcuni dei maggiori talenti del fumetto dipinto come John Wagner, Alan Grant, Simon Bisley, Glenn Fabry, Cam Kennedy, Val Semeiks.

La rivalità fra Batman e Joker è leggendaria: il Cavaliere Oscuro cerca costantemente di sabotare i piani machiavellici di questo assassino sanguinario, mentre il Principe Pagliaccio del Crimine si diverte a scatenare il caos a Gotham, la città difesa con coraggio da Bruce Wayne e dai suoi alleati. Harley Quinn e James Gordon, tuttavia, sono scomparsi, dunque su Batman e Joker: Il duo mortale i due saranno costretti ad allearsi per capire cosa sta accadendo. La loro collaborazione porterà a risultati concreti? Il leggendario fumettista Marc Silvestri (Uncanny X-Men, The Darkness), affiancato dal colorista Arif Prianto, scrive e disegna una storia cupa e spietata che reinterpreta in modo sorprendente il rapporto fra il Pipistrello e il suo avversario più famoso.

Per la prima volta insieme, le superstar del fumetto Tom King (Batman: Killing Time) e Phil Hester (Green Arrow) danno vita a un racconto indimenticabile che fa da preludio all’intera saga del Cavaliere Oscuro. Con Gotham City: Anno Uno si torna indietro di due generazioni, prima dell’avvento di Batman, quando Gotham era una città gloriosa, simbolo di prosperità e speranza. L’investigatore privato Slam Bradley rimane invischiato nel rapimento del secolo quando una neonata scompare nel cuore della notte. Ha così inizio la brutale ed epica storia di un uomo che vive sul filo del rasoio e quella della sua città, che sta per essere data alle fiamme.

Celebriamo come si deve il Cavaliere Oscuro

Non mancano anche i titoli manga dedicati al Cavaliere Oscuro! Batman Justice Buster è l’imperdibile novità che saprà mettere d’accordo gli appassionati del fumetto giapponese e i lettori di comics. Eiichi Shimizu e Tomohiro Shimoguchi (Ultraman) reinventano il mito di Batman in una Gotham City diversa. Al fianco del Cavaliere Oscuro ci sarà un alleato fuori dal comune: l’intelligenza artificiale di nome Robin.

Si passa poi a One Operation Joker, manga divertente e folle di Satoshi Miyagawa, con i disegni di Keisuke Gotoh, che vede Joker nelle vesti di padre di un neonato Uomo Pipistrello. Una situazione ambigua in cui il Principe Pagliaccio del Crimine decide inaspettatamente di crescere il bimbo affinché diventi il difensore della città.

Infine, la riedizione in cartonato della miniserie Batman: Killing Time, storia firmata dal pluripremiato Tom King (Mister Miracle) accompagnato dai disegni di David Marquez (Ultimate Comics Spider-Man, Civil War II) e dai colori di Alejandro Sánchez (Supersons, Justice League). Il giovane Bruce Wayne deve proteggere uno dei più importanti manufatti della storia umana che l’Enigmista, Catwoman e il Pinguino cercano di rubare unendo le forze. Una nuova storia ambientata nel passato del Cavaliere Oscuro, direttamente ispirata al capolavoro di Stanley Kubrick, Rapina a mano armata!

