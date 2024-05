Panini Comics festeggia i 90 anni di Paperino con una serie di novità e appuntamenti durante il mese di giugno. Ecco gli eventi e i titoli da non perdere.

E sono 90! Paperino compie, infatti, 90 anni e per festeggiare questo importante anniversario, Panini Comics annuncia tante novità per tutto il mese di giugno. Era, infatti, il 9 giugno 1934 quando Paperino esordiva nel cortometraggio La gallinella saggia (The Wise Little Hen). Da subito si mostrava come un tipo pigro, interessato principalmente a oziare e a spassarsela tra balli e canti.

La sua prima avventura vera e propria fu, poi, in Topolino e il mistero dei cappotti (The Case of the Vanishing Coats), di Ted Osborne e Floyd Gottfredson, pubblicata sui quotidiani americani dal 17 febbraio al 24 marzo 1935. Da lì in poi, Paperino riuscì a conquistare i lettori ottenendo uno spazio via via maggiore e una striscia dedicata nel 1938. Al Taliaferro e Bob Karp cominciarono quindi ad ampliare il mondo di Paperino con la nascita di Qui, Quo e Qua, Ciccio, Paperina, il sanbernardo Bolivar e Nonna Papera. Prime spalle di quella che qualche anno dopo sarebbe diventata Paperopoli.

Veniamo ai giorni nostri. La festa inizia il 30 maggio con Paperino 528 – in edicola, fumetteria e su Panini.it – che celebra il Papero con curiosità, approfondimenti storici e otto storie dedicate all’iconico personaggio. Tra queste, l’inedita Che ci vuole?, scritta da Alberto Savini per i disegni di Libero Ermetti. Oltre alla copertina regular di Alessio Coppola, il numero è disponibile anche nella variant disegnata da Andrea Maccarini e colorata da Martina Naldi.

A giugno, poi, Panini Comics propone i tre volumi da collezione:

L’Uomo dei Paperi , già disponibile in libreria e su Panini.it, raccoglie alcuni dei lavori più significativi del Maestro Carl Barks;

, già disponibile in libreria e su Panini.it, raccoglie alcuni dei lavori più significativi del Maestro Carl Barks; Paperino d’autore , disponibile da giovedì 6 giugno in libreria, fumetteria e su Panini.it. Si comincia ovviamente con Carl Barks, per proseguire con Giorgio Cavazzano, Marco Rota, Silvia Ziche e molti altri;

, disponibile da giovedì 6 giugno in libreria, fumetteria e su Panini.it. Si comincia ovviamente con Carl Barks, per proseguire con Giorgio Cavazzano, Marco Rota, Silvia Ziche e molti altri; La casa di Paperino – disponibile da giovedì 6 giugno in libreria, fumetteria e su Panini.it – che celebra la graziosa villetta dal tetto rosso, comparsa in numerose storie. Le avventure sono firmate da Fabio Michelini, Fabio Celoni, Giorgio Pezzin e Giorgio Cavazzano, accompagnate da numerosi redazionali di approfondimento.

Da ultimo, su Topolino 3576 – da mercoledì 5 giugno – tante altre sorprese per continuare i festeggiamenti, a partire dalla copertina in stile vintage realizzata da Andrea Freccero.

