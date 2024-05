A 165 anni dalla nascita del maestro del giallo deduttivo Arthur Conan Doyle, Panini Comics presenta lo speciale ‘Sherlock Holmes raccontato da Topolino’.

Arriva in edicola, fumetteria e su Panini.it – da mercoledì 29 maggio — un nuovo TopoLibro da collezione dedicato ad Arthur Conan Doyle. Nato esattamente 165 anni fa, lo scrittore scozzese maestro del giallo deduttivo ispira, infatti, il volume di Panini Comics dal titolo Sherlock Holmes raccontato da Topolino, con i personaggi Disney alle prese con il metodo investigativo.

A introdurre le storie la prefazione a cura di Marco Malvaldi, che, prima di diventare un grande giallista, ha scoperto le avventure del mistero proprio su Topolino. «Ho iniziato a leggere i miei primi gialli con investigatori con le fattezze di papero e topo; poi sono passato a quelli umani, senza disegni. Poi ho cominciato a scrivere».

«E il complimento che preferisco è di una persona che parlando di un mio libro mi ha detto “Sembra quasi una storia di Topolino.” In quel “Sembra quasi” si legge un “non ci sei ancora e forse non ci arriverai mai, alla complessità leggera di Topolino», conclude.

LEGGI ANCHE: — Palajova, Jovanotti torna nei palasport a marzo 2025

Lo speciale TopoLibro in vendita conTopolino 3575 si apre con Daisy Holmes e lo studio in rosso, scritta da Claudia Salvatori e disegnata da Stefano Intini nel 1995. A seguire, poi, altre appassionanti avventure tra le quali Topolino detective alla moda, storia sceneggiata da Bruno Concina per i disegni di Tiberio Colantuoni con protagonista la coppia formata da Topolinock e Dottor Pippson.

E ancora, Le strabilianti imprese di Fantomius Ladro gentiluomo – Il bottino dei Barkserville, scritta e disegnata da Marco Gervasio e Topolino in giallo – Mystery Boat, scritta da Marco Bosco e disegnata da Ettore Gula.

Cover da Ufficio Stampa