Lorenzo Jovanotti annuncia il ritorno dal vivo per il 2025 con un nuovo tour nei palasport: le prime date in calendario.

I fan la attendevano da tempo e, finalmente, la buona notizia è arrivata. Jovanotti ha annunciato il ritorno sui palchi per la primavera 2025, con un nuovo tour nei palazzetti dello sport. A distanza di sette anni dall’ultimo tour indoor, infatti, Cherubini sarà protagonista di Palajova.

Il fischio di inizio è in calendario per il 4 marzo 2025 e l’artista promette già sorprese e novità. Come sarà Palajova? Troppo presto per saperlo ma Jovanotti ha già dichiarato a Viva Rai2! ospite di Fiorello: “Non penso ad altro e non vedo l’ora”.

Prodotto da Trident Music, il tour vede come prime date ufficiali (ma potrebbero arrivarne presto altre):

4 e 5 marzo 2025 – Pesaro , Vitifrigo Arena

, Vitifrigo Arena 11, 12, 14, 15, 17 e 18 marzo 2025 – Milano , Unipol Forum

, Unipol Forum 20 marzo 2025 – Zurigo , Hallenstadion

, Hallenstadion 22, 23, 25 e 26 marzo 2025– Firenze , Nelson Mandela Forum

, Nelson Mandela Forum 3 e 5 aprile 2025 – Bologna , Unipol Arena

, Unipol Arena 9 e 10 aprile 2025 – Torino , Inalpi Arena

, Inalpi Arena 22, 23, 25 e 26 aprile 2025 – Roma, Palazzo dello Sport

I biglietti del Palajova 2025 sono disponibili a partire dalle 14.00 del 30 maggio sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

Immagini da Ufficio Stampa