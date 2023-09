Nel mese in cui si celebra il Cavaliere Oscuro, Panini Comics presenta l’antologia ‘Batman Day 2023: Amici e nemici’. E spunta anche Hell Raton: le novità.

A settembre il mondo celebra il più grande detective di sempre, protettore di Gotham City e supereroe più amato dai lettori. Anche in questo 2023 si rinnova l’appuntamento con il Batman Day, in calendario il 16 settembre in contemporanea mondiale. E perché sia una festa a tutti gli effetti, Panini Comics ha preparato una sorpresa per i lettori: Batman Day 2023: Amici e nemici. Si tratta di un’antologia da collezione con quattro storie firmate da alcuni degli autori più famosi e apprezzati che hanno contribuito a creare le opere più importanti dedicati all’Uomo Pipistrello. Tra questi, J. Michael Straczynski, Tom King, Scott Snyder e Sean Murphy.

Batman Day 2023 Amici e Nemici – variant cover Antonio Fuso / Da Ufficio Stampa

Disponibile da giovedì 14 settembre in libreria, fumetteria e su Panini.it,

A settembre il mondo celebra il più grande detective di sempre, protettore di Gotham City e supereroe più amato dai lettori. Anche in questo 2023 si rinnova l’appuntamento con il Batman Day, in calendario il 16 settembre in contemporanea mondiale. E perché sia una festa a tutti gli effetti, Panini Comics ha preparato una sorpresa per i lettori: Batman Day 2023: Amici e nemici. Si tratta di un’antologia da collezione con quattro storie firmate da alcuni degli autori più famosi e apprezzati che hanno contribuito a creare le opere più importanti dedicati all’Uomo Pipistrello. Tra questi, J. Michael Straczynski, Tom King, Scott Snyder e Sean Murphy.

Disponibile da giovedì 14 settembre in libreria, fumetteria e su Panini.it, Batman Day 2023: Amici e nemici si concentra sul tema portante team-up. In ogni storia, infatti, il Cavaliere Oscuro fa coppia con alleati (a volte anche improbabili) con i quali combattere il male. Ecco, allora, Superman, Catwoman ma pure Taddeo dei Looney Tunes fino a Manuelito Hell Raton. Compagno di viaggio inedito, il rapper e produttore discografico Manuelito Hell Raton appare anche nella variant cover d’eccezione disegnata da Antonio Fuso, pensata in esclusiva per l’Italia e realizzata in collaborazione con Kappa®.

L’artista affianca Batman avvolto nelle tenebre di Gotham City, in qualità di brand ambassador della collezione Kappa dedicata a Batman.

in versione regular o con copertina variant è un’antologia dedicata agli appassionati ma anche ai nuovi lettori che vogliono saperne di più sull’iconico personaggio. Inoltre, Kappa® annuncia in quest’occasione la collaborazione con Warner dedicata a Batman, supereroesimbolo di speranza e determinazione per generazioni di fan.

Ne è nata una collezione unisex in due pacchetti: il primo con l’iconica 222 Banda, Felpa, t-shirt e pantalone con logo all over Kappa e Batman. Il secondo con felpe e t-shirt oversize con stampe grafiche sul retro, prese direttamente dall’archivio Warner. Entrambi i pacchetti vengono proposti in tre varianti colore: panna, grigio e viola. La collezione Kappa® x Batman sarà in vendita a partire dal 16 settembre in esclusiva su Kappa.com e negli store multibrand e Robe di Kappa selezionati. Batman Day 2023: Amici e nemici,.

: Amici e nemici si concentra sul tema portante team-up. In ogni storia, infatti, il Cavaliere Oscuro fa coppia con alleati (a volte anche improbabili) con i quali combattere il male. Ecco, allora, Superman, Catwoman ma pure Taddeo dei Looney Tunes fino a Manuelito Hell Raton. Compagno di viaggio inedito, il rapper e produttore discografico Manuelito Hell Raton appare anche nella variant cover d’eccezione disegnata da Antonio Fuso, pensata in esclusiva per l’Italia e realizzata in collaborazione con Kappa®.

LEGGI ANCHE: — ‘Il Castello Invisibile’ di Keiichi Hara al cinema per tre giorni

L’artista affianca Batman avvolto nelle tenebre di Gotham City, in qualità di brand ambassador della collezione Kappa dedicata a Batman. In versione regular o con copertina variant è un’antologia dedicata agli appassionati ma anche ai nuovi lettori che vogliono saperne di più sull’iconico personaggio. Inoltre, Kappa® annuncia in quest’occasione la collaborazione con Warner dedicata a Batman, supereroe simbolo di speranza e determinazione per generazioni di fan.

Ne è nata una collezione unisex in due pacchetti: il primo con l’iconica 222 Banda, Felpa, t-shirt e pantalone con logo all over Kappa e Batman. Il secondo con felpe e t-shirt oversize con stampe grafiche sul retro, prese direttamente dall’archivio Warner. Entrambi i pacchetti vengono proposti in tre varianti colore: panna, grigio e viola. La collezione Kappa® x Batman sarà in vendita a partire dal 16 settembre in esclusiva su Kappa.com e negli store multibrand e Robe di Kappa selezionati. Batman Day 2023: Amici e nemici.

Immagine da Ufficio Stampa Goigest