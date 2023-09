La rivista di fumetti fondata nel 1965, che per prima portò in Italia i Peanuts di Schulz, in mostra al Castello Estense di Ferrara.

Fu la prima rivista a far conoscere ai lettori italiani, appassionati di fumetti e non, i Peanuts di Charles M. Schulz, rivoluzionando il linguaggio dei comics e l’approccio alle strisce disegnate. Ora, a linus. Rivista di fumetti e altro è dedicata una mostra al Castello Estense di Ferrara che ne espone tutte i numeri dal 1965 al 2023. Fino al 26 dicembre, infatti, le 700 copertine originali della storica rivista sono riunite per la prima volta. In un percorso tra editoria, illustrazione e letteratura di oltre cinquant’anni.

L’esposizione è senza dubbio una nuova occasione per celebrare l’impresa editoriale di Giovanni Gandini con un manipolo di intellettuali milanesi di metà Anni Sessanta. Da Gandini, Umberto Eco e Oreste del Buono, fino all’attuale direzione di Elisabetta Sgarbi e Igort. La mostra è un viaggio nelle idee e nella storia d’Italia, seguendo la rivoluzione a fumetti di linus nel centenario della nascita di Schulz.

Foto da Ufficio Stampa

“Nella coraggiosa impresa de La nave di Teseo rientra anche linus, che era nato nel 1965, campione di libertà”, spiega quindi Vittorio Sgarbi, Sottosegretario alla Cultura, Presidente della Fondazione Ferrara Arte. “Le mie inquietudini, il mio spirito di ribellione, che si è configurato come un carattere distintivo negli anni, partono da lì. La storia di linus cominciata nel 1965, con la mia irrimediabile malinconia di ragazzo triste, chiuso in collegio. Culmina con la celebrazione della rivista che è cresciuta con me, e che oggi, da Presidente della Fondazione Ferrara Arte, accolgo a Ferrara e al Castello Estense, per raccontare la storia della mia generazione”.

“L’eccezionalità e unicità della rivista linus viene raccontata in questa mostra”, aggiunge Elisabetta Sgarbi, Direttore responsabile linus e Direttore La nave di Teseo. “Attraverso le copertine e i numeri originali, ne ripercorre l’intera storia. Ma c’è un racconto nel racconto. Il nuovo corso di linus – determinato dall’ingresso della Nave di Teseo e dalla Direzione di Igort – è caratterizzato da un attento sguardo alla storia di linus e del fumetto e dalla attenzione costante a trovare nuovi tratti e nuove voci. Questa mostra esemplifica questa direzione bifronte, che caratterizza ogni vero progetto culturale. E il Castello Estense è il contesto più prestigioso in cui raccontare queste storie. E questa mostra sarebbe piaciuta molto a Umberto Eco”.

“linus è una rivista-mondo che ha attraversato generazioni, nel corso della sua lunga vita”, dichiara quindi Igort. “È stata la prima antologia mai creata che raccoglieva strisce e fumetti nati sui quotidiani e offriva loro una nuova dimensione. Quella del mensile, meno legata alla contingenza, e, naturalmente, nuovi lettori curiosi. Una rivista da leggere e rileggere, rivolta a tutti. Amo linus, e mi piace invitare i lettori alla meraviglia e all’esplorazione delle storie disegnate. Per ritrovare lo spirito di quei pionieri che hanno fatto grande il mondo del fumetto”.

“Ancora una volta Ferrara è da primato”, dichiara il sindaco della città, Alan Fabbri. “La mostra di linus […] conferma la capacità di saper fare cultura attingendo e valorizzando tutte le forme espressive. E ancora una volta è la squadra a vincere”.

Foto da Ufficio Stampa

linus. Tutti i numeri dal 1965 al 2023: info utili

Ferrara, Castello Estense, Sala dei Comuni

8 settembre – 26 dicembre 2023

Dalle 10.00 alle 18.00, chiuso il martedì (la biglietteria chiude 45 minuti prima)

A cura di Marcello Garofalo, Elisabetta Sgarbi, in collaborazione con Igort

Mostra organizzata da Comune di Ferrara, Fondazione Ferrara Arte, Fondazione Elisabetta Sgarbi, La nave di Teseo, Baldini+Castoldi

Informazioni e biglietteria

0532 419180 castelloestense@comune.fe.it | www.castelloestense.it

Prenotazioni

https://www.comune.fe.it/prenotazionemusei

Foto da Ufficio Stampa