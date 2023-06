In occasione dell’attesissimo film ‘Barbie’, torna disponibile su Airbnb la Malibu Dreamhouse di Barbie. La super residenza è stata rinnovata e il nuovo host è Ken.

Torna disponibile sulla piattaforma Airbnb la Malibu Dreamhouse di Barbie, residenza completamente rinnovata in stile ‘Kendom’. Eh già, questa volta a dettare lo stile – che mantiene la tipica tonalità shocking pink – è lo storico fidanzato della bambola più famosa al mondo. Si aggiunge, così, una nota country agli arredi e ai look con tanto di motocicletta a fare bella mostra di sé. In fondo spetta a Ken fare gli onori di casa, mentre la sua amata si dedica al debutto cinematografico per l’uscita dell’attesissimo film Barbie.

La rivincita di Ken, verrebbe da dire, in nome del quale la Malibu Dreamhouse è stata riarredata con tutto ciò che ama. A partire dagli immancabili roller! “Abbiamo tutti dei sogni e Barbie ha la fortuna di averne una casa piena – ha ‘detto’ Ken. “Ma ora è il mio turno e non vedo l’ora di accogliere i miei ospiti in questa casa unica”.

Foto Joyce Lee da Ufficio Stampa

Situata nell’iconica Malibù, la villa ha una vista panoramica sull’oceano, la Malibu DreamHouse offre agli ospiti l’opportunità di vivere in technicolor. Tra le chicche, il guardaroba di Ken dove trovare il perfetto outfit da spiaggia e una pista da ballo all’aria aperta per far uscire il cowboy in ciascuno di noi. Imperdibile poi una sfida di “beach off”, durante la quale potranno rilassarsi prendendo il sole a bordo della infinity pool della villa.

Inoltre, tutti gli ospiti potranno portarsi a casa un pezzo del Kendom: riceveranno infatti in regalo un paio di rollerblade e una tavola da surf Impala gialla e rosa.

Come prenotare

Foto Joyce Lee da Ufficio Stampa

Le persone interessate possono inviare una richiesta di prenotazione per due soggiorni gratuiti (Escluse tasse e commissioni) di una notte ciascuno, il 21 e il 22 luglio 2023 per un massimo di due persone2.

Tutte le persone interessate possono inviare una richiesta di prenotazione per la stanza di Ken all’interno della Malibu DreamHouse di Barbie a partire dal 17 luglio alle 19 CET a questo link. Gli ospiti sono responsabili del proprio viaggio da e per Malibu.

Mentre la colonna sonora è già disponibile sulle piattaforme digitali, la pellicola diretto da Greta Gerwig arriva nei cinema il 20 luglio. Nel cast, Margot Robbie veste i panni di Barbie mentre Ryan Gosling itnerpreta Ken. Con loro anche America Ferrara, Kate McKinnnon, Issa Rae, Rhea Perlman e Will Ferrell.

E per celebrare l’uscita del film Barbie, e per supportare l’emancipazione femminile, Airbnb farà una donazione una tantum a Save the Children, che fornisce risorse per l’apprendimento e supporto a bambini, famiglie e comunità in oltre 100 Paesi, per rafforzare la fiducia delle ragazze e aiutarle a eccellere a scuola, garantendo a tutti le stesse opportunità di successo.

Foto Joyce Lee da Ufficio Stampa Foto Joyce Lee da Ufficio Stampa

Foto Joyce Lee / Video Hogwash Studios da Ufficio Stampa