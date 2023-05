È in pre-order ‘Barbie The Album’, colonna sonora ufficiale dell’attesissima pellicola con Margot Robbie e Ryan Gosling. La tracklist.

Per il film più atteso dell’anno, la colonna sonora non poteva che essere stellare, con alcuni dei nomi più forti della scena musicale mondiale. È in pre-order ‘Barbie The Album’ – disponibile dal 21 luglio – con diciassette tracce che accompagneranno la pellicola (Warner Bros. Pictures) con Margot Robbie e Ryan Gosling. Primo singolo estratto è Dance The Night di Dua Lipa, di cui è disponibile anche l’accattivante videoclip in cui compare in un cameo Greta Gerwig, scrittrice, regista e produttrice del lungometraggio.

Dance The Night, che si può ascoltare nel trailer, è stato prodotto da Mark Ronson, Andrew Wyatt e i Picard Brothers. Ma Dua Lipa – che fa anche un’apparizione del film evento – è in buona, anzi, ottima compagnia. Con lei, infatti, megastar globali come KAROL G, Nicki Minaj e Ice Spice, Lizzo, Charli XCX, PinkPantheress, Ava Max, Dominic Fike, KHALID, The Kid LAROI, Tame Impala, HAIM, Gayle e FIFTY FIFTY feat Kali.

Inoltre, la stessa star di Barbie Ryan Gosling si unisce al nutrito elenco di artisti della colonna sonora con la sua iconica canzone originale interpretata da Ken.

La tracklist e la produzione

Ecco la tracklist ufficiale di ‘Barbie The Album’:

Lizzo – Pink Dua Lipa – Dance The Night Nicki Minaj & Ice Spice – Barbie World (with Aqua) Charli XCX – Speed Drive KAROL G – WATITI (feat. Aldo Ranks) TBA Tame Impala – Journey To The Real World Ryan Gosling – I’m Just Ken Dominic Fike – Hey Blondie HAIM – Home TBA The Kid LAROI – Forever & Again Khalid – Silver Platter PinkPantheress – Angel GAYLE – butterflies Ava Max – Choose Your Fighter FIFTY FIFTY – Barbie Dreams (feat. Kali)

‘Barbie The Album’ è stato prodotto dal DJ e produttore vincitore di Oscar, Golden Globe e sette GRAMMY®, Mark Ronson con Greta Gerwig. A curare la supervisione lo stesso presidente della West Coast di Atlantic Records, Kevin Weaver e il vice presidente e co-responsabile A&R di Atlantic Records, Brandon Davis. Nominato da Rolling Stone come un ‘guru della colonna sonora’ Weaver ha vinto un GRAMMY® Award ed è stato candidato cinque volte. Altri attori chiave nel progetto sono i coproduttori Brandon Creed e Joseph Khoury, nonché il supervisore musicale di Barbie e produttore esecutivo dell’album, George Drakoulias.

