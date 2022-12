Lorenzo Richelmy e Aurora Giovinazzo raccontano ‘L’uomo sulla strada’ di Gianluca Mangiasciutti

Lorenzo Richelmy e Aurora Giovinazzo per la prima volta insieme ne 'L'uomo sulla strada', il debutto al cinema di Gianluca Mangiasciutti.

Dal 7 dicembre arriva nelle sale cinematografiche grazie a Eagle Pictures L’uomo sulla strada, di Gianluca Mangiasciutti con Lorenzo Richelmy e Aurora Giovinazzo.

Drama thriller che segna il debutto nel mondo dei lungometraggi di Mangiasciutti, il film affronta il tema dei sensi di colpa, della vendetta e dell’amore. Irene (Aurora Giovinazzo) ha 8 anni quando assiste come unica testimone alla morte del padre per mano di un pirata della strada che scappa via.

Perseguitata dal senso di colpa per non riuscire a ricordare il volto dell’assassino, Irene diventa una adolescente ribelle e introversa con l’unica ossessione di farsi giustizia. Abbandona la scuola e trova lavoro nella fabbrica di proprietà del glaciale e affascinante Michele (Lorenzo Richelmy) che è proprio l’uomo che era al volante dell’auto. La ragazza sembra non riconoscerlo, lui invece non ha dubbi. Michele prova da subito un forte istinto di protezione verso la ragazza, che ben presto si trasforma in amore. Irene completamente all’oscuro inizia ad aprirsi e confidarsi proprio con l’uomo a cui sta dando la caccia. Mentre il cerchio si stringe attorno a Michele, succede qualcosa di inaspettato.

“Mi piace il fatto che questa storia possa essere ambientata in Italia come in qualsiasi altro posto, ovunque la realizzi funziona. C’è la suspence, c’è l’amore, c’è lo sport. Tutti ingredienti che mi piacevano, perché mi attraggono quei film che sono molto performanti per così dire. E poi c’è un forma di amore non canonico e ho pensato che fosse un ottimo inizio per misurarsi con gli adulti e uscire dal mondo dei cortometraggi”. Gianluca Mangiasciutti – regista

Vi lasciamo alla nostra intervista con Lorenzo Richlemy, Aurora Giovinazzo e Gianluca Mangiasciutti, ricordandovi che l’appuntamento con L’uomo sulla strada è dal 7 dicembre al cinema.

Crediti foto@Ufficio stampa Eagle Pictures