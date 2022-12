Monica Bellucci in ‘Diabolik – Ginko all’attacco’: «Ecco perché Altea ama Ginko»

Tra le new entry di 'Diabolik - Ginko all'attacco' c'è la bellissima Monica Bellucci nei panni di Altea. L'abbiamo incontrata.

Il Re del Terrore, Diabolik, è tornato sul grande schermo: dal 17 novembre è nelle sale cinematografiche Diabolik – Ginko all’attacco, secondo capitolo diretto ancora una volta dai Manetti Bros. Questa volta ad interpretare il ladro dagli occhi di ghiaccio è Giacomo Giannotti (l’amatissimo Dottor De Luca di Grey’s Anatomy).

Oltre all’affascinante Miriam Leone nei panni di Eva Kant, fa il suo ingresso in questo nuovo capitolo un’altra bellissima donna: Monica Bellucci che veste i panni di Altea.

«Una donna che apparentemente ha tutto, ma a cui manca Ginko (l’ispettore interpretato da Valerio Mastandrea, ndr), e glielo fa capire. – dice Monica Bellucci – Lo ama perché è un eroe, perché è un uomo coraggioso non solo per le sue imprese, ma perché ha anche il coraggio di seguire il suo cuore. Anche se lo fa con difficoltà. E lei vuole riuscire a trovare la chiave per aprire questo scrigno il suo cuore».

Al centro di questo secondo capitolo, non ci sono solo colpi straordinari e rocamboleschi inseguimenti, ma c’è anche l’amore. Quello tra Altea e Ginko, appunto, e quello tra Diabolik ed Eva Kant.

“L’amore per Eva da senso alla vita di Diabolik, perché senza di lei trovarsi in un rifugio pieno di soldi è tristissimo. E lo capisco perché anche io sono molto romantico. Se non hai una persona con cui condividere queste ricchezza la vita è vuota. Io ho sentito molto questo aspetto di Diabolik e ci siamo concentrati sul creare una chimica tra me e Miriam molto forte”. Giacomo Giannotti

