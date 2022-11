Aurora Giovinazzo e Lorenzo Richelmy protagonisti de “L’uomo sulla strada”. Clip esclusiva

Arriverà nelle sale cinematografiche dal 7 dicembre "L'uomo sulla strada", opera prima di Gianluca Mangiasciutti

Dopo essere stato presentato con successo nella sezione Panorama Italia di Alice nella Città (sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma), il 7 dicembre arriva nelle sale cinematografiche ‘L’uomo sulla strada‘.

Diretto da Gianluca Mangiasciutti (alla sua opera prima) questo drama-thriller vede protagonisti Lorenzo Richelmy e Aurora Giovinazzo. Ne ‘L’uomo sulla strada’, di cui vi mostriamo una clip in esclusiva, la fatalità della vita, l’inquietudine del senso di colpa e il desiderio di vendetta si intrecciano, regalando un film in cui ritmo e suspance conducono ad emozioni e sentimenti inaspettati.

“Quando ho letto il soggetto de L’uomo sulla strada, scritto da Serena Cervoni e Mariano Di Nardo, vincitore del Premio Solinas, ho capito subito che era la storia con cui volevo esordire al cinema. Ci ho visto subito un film che avesse al centro di tutto i sentimenti e la credibilità psicologica dei personaggi, il tutto però calato in un meccanismo narrativo coinvolgente e avvincente.” Gianluca Mangiasciutti – regista

Vi lasciamo alla sinossi e alla clip esclusiva de ‘L’uomo sulla strada’ ricordandovi che l’appuntamento al cinema è dal 7 dicembre grazie a Eagle Pictures.

‘L’uomo sulla strada’, sinossi

Irene ha 8 anni quando assiste come unica testimone alla morte del padre per mano di un pirata della strada che scappa via. Perseguitata dal senso di colpa per non riuscire a ricordare il volto dell’assassino, Irene diventa una adolescente ribelle e introversa con l’unica ossessione di farsi giustizia. Abbandona la scuola e trova lavoro nella fabbrica di proprietà del glaciale e affascinante Michele che è proprio l’uomo che era al volante dell’auto. La ragazza sembra non riconoscerlo, lui invece non ha dubbi. Michele prova da subito un forte istinto di protezione verso la ragazza, che ben presto si trasforma in amore. Irene completamente all’oscuro inizia ad aprirsi e confidarsi proprio con l’uomo a cui sta dando la caccia. Mentre il cerchio si stringe attorno a Michele, qualcosa di inaspettato avviene…

Foto: Eagle Pictures