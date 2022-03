Keanu Reeves, sapete che è stato anche in carcere? I motivi del suo arresto

Cosa sappiamo su Keanu Reeves? L'attore di Hollywood qualche tempo fa è finito in carcere, il motivo è sorprendente

Questa sera su Italia 1 sarà trasmesso il film John Wick, uscito nel 2014 negli Stati Uniti che ha come protagonista Keanu Reeves nei panni di un ex assassino. Nelle nostre sale cinematografiche è stato distribuito a partire da gennaio 2015 ed ha ottenuto ottimi risultati.

L’attore che ha interpretato il protagonista ha sempre incuriosito il pubblico per via del suo sguardo malinconico che lo contraddistingue, infatti sono in tanti a chiedersi che cosa si celi dietro a quel velo di tristezza.

Keanu Reeves, in carcere prima del successo

Anche se Keanu Reeves è considerato dal pubblico uno dei migliori attori di Hollywood, nella vita ha dovuto affrontare alcuni momenti che lo hanno messo a dura prova. In primis il periodo della sua giovinezza, quando è finito in carcere per spaccio di eroina. Infatti, la star da ragazzo è entrato in brutti giri che lo hanno segnato.

Poi ha perso l’amico River Phoenix, il fratello dell’attore Joaquin Phoenix. La sua scomparsa ha toccato profondamente la star di Hollywood. All’epoca erano entrambi attori promettenti, ma la carriera di River si è fermata a causa della morte prematura avvenuta a soli 23 anni.

Per non parlare di un altro dramma che Keanu Reeves ha dovuto subire. Nel 1999 si fidanzò con l’attrice Jennifer Syme e l’anno dopo la coppia mise al mondo una bambina che, però, morì pochi giorni dopo a causa di una malformazione cardiaca congenita. L’evento tragico ha scaturito la rottura tra i due innamorati.

La carriera

Keanu Reeves, professionalmente parlando, ha alle spalle una carriera formidabile. Ha conquistato il pubblico a livello internazionale, interpretando Neo nella tetralogia di fantascienza Matrix.

Poi ancora ha vestito i panni del gigolò Scott Favor nel dramma Belli e dannati, Jack Traven in Speed, Shane Falco in Le riserve, il principe Siddhārtha in Piccolo Buddha, l’avvocato Kevin Lomax nel thriller soprannaturale L’avvocato del diavolo, il detective Johnny Utah in Point Break, John Constantine nell’omonimo film, infine Johnny Mnemonic e John Wick.

FOTO: @KIKAPRESS