Ficarra e Picone, ‘Il primo Natale’: gli errori e le papere del film

Avete già deciso cosa guardare stasera in televisione? Su Canale 5 è in arrivo il film di Ficarra e Picone, nell'attesa scopriamo i dettagli

Dopo la puntata del “Grande fratello vip” di ieri sera, il pubblico italiano potrà rilassarsi sul divano in compagnia di un film tutto natalizio dove i protagonisti sono Ficarra e Picone. “Il primo Natale” andrà in onda questa sera su Canale 5. Le risate e il divertimento non mancheranno.

Nell’attesa, scopriamo qualche dettaglio in più sulla trama e alcune papere che hanno fatto da cornice al film della coppia di amici più spiritosa di sempre.

Ficarra e Picone, la trama di “Il primo Natale”

Il film “Il primo Natale” è stato ideato da Ficarra e Picone e vede protagonisti gli stessi che si sono messi in gioco ancora una volta come attori. Insieme a loro c’è anche Massimo Popolizio.

Ficarra interpreta un ladro mentre Picone un sacerdote. I due si troveranno a fare un viaggio unico nel tempo, facendo ritorno in una passato di oltre duemila anni. Insieme vivranno momenti unici, I due, infatti, si ritroveranno nell’epoca in cui l’umanità si è ritrovata a festeggiare il primo natale. Proprio per l’occasione, la coppia si metterà alla ricerca di Giuseppe e Maria per assistere alla nascita di Gesù affinché avvenga secondo la tradizione.

Ci sarà un colpo di scena, il re Erode vorrà catturare la coppia: cosa succederà? Non vi resta che seguire il film.

Le papere del film

A “Striscia la notizia” non è mancato un filmato dove gli autori hanno riportato alcuni errori durante le riprese del film. Scopriamo insieme quali sono:

“Ho trovato miiiii”, si è fermato Valentino Picone perché non si ricordava più la battuta e poi ancora arriva l’errore da parte di Salvatore Ficarra: ” Quando siamo arrivati c’erano 500 nemici, poi sono diventati 500 cadaveri” e all’improvviso si sente un rumore e tutti scoppiano a ridere. Infine, la scena del bacio di Picone con una dei personaggi femminili ha mandato in tilt la coppia che dopo il gesto non ha fatto altro che ridere di cuore.

