10 giorni con Babbo Natale dove è stato girato: i luoghi magici del film

10 giorni con Babbo Natale, ecco dove è stata girata la commedia: un posto magico in Italia

Questa sera su Canale 5 grandi e piccini potranno seguire il film 10 giorni con Babbo Natale, una commedia natalizia di Alessandro Genovesi dove non mancheranno divertimento, allegria e atmosfera magica.

Qualcuno avrà già visto il film disponibile su Amazon Prime Video e i più curiosi non hanno potuto fare a meno di conoscere l’ambientazione. Ecco dove è stata girata la commedia.

10 giorni con Babbo Natale, niente Lapponia ma….

Nessuno può credere a quello che stiamo per rivelarvi, ma 10 giorni con Babbo Natale non è stato girato in Lapponia. I luoghi magici che tutti potranno ammirare seguendo il film sono in Italia, precisamente in Alto Adige.

La location principale è Val Pusteria, una valle delle Alpi Orientali che si trova tra il Tirolo Orientale e l’Alto Adige. Fanno da cornice alle scene più importanti del film le Alpi Pusteresi. Invece, tutti quei percorsi fatti con il camper dai protagonisti riguardano le pinete innevate dell’Alto Adige. Alcune di esse si affacciano lungo i laghi alpini, che rendono tutto più suggestivo.



Il film di Alessandro Genovesi è uno dei sette progetti che ha ricevuto un finanziamento nel 2020 dal Fondo provinciale per le produzioni cinematografiche e televisive gestito da IDM Alto Adige, che hanno portato al territorio quasi 2 milioni di euro.

Il tour tra le cime innevate

10 giorni con Babbo Natale è stato girato poco prima del lockdown in uno dei posti più suggestivi d’Italia. Il cuore del film è la magica Val Pusteria, ma oltre a questa località ritroviamo anche Bressanone, situata nella splendida Valle Isarco.

Luoghi incantati, selvaggi e incontaminati hanno reso tutto fantastico e meraviglioso, tanto da far assomigliare il posto alla Lapponia svedese. San Candido è un altro punto che si ritrova nella commedia, località situata a 1300 metri nel Parco Naturale Tre Cime.



10 giorni con Babbo Natale è stato girato anche a Brunico, a Dobbiaco e a Sesto Pusteria, il centro abitato più a est del Trentino-Alto Adige. Per finire, i più attenti potranno notare il Lago di Braies, uno dei luoghi di montagna più suggestivi del nostro Paese.

FOTO: gentile concessione di Mediaset