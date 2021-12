Dopo la puntata del “Grande fratello vip” di ieri sera, il pubblico italiano potrà rilassarsi sul divano in compagnia di un film tutto natalizio dove i protagonisti sono Ficarra e Picone. “Il primo Natale” andrà in onda questa sera su Canale 5. Le risate e il divertimento non mancheranno.

