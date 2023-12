Il Natale 2023 è arrivato tra nuove tendenze e i trucchi per evitare stress ed esaurimento nervoso: ecco cosa fare

Il periodo natalizio è dietro l’angolo, e con esso giunge l’atmosfera magica di città illuminate, dolci tipici e regali scartati con gioia. Tuttavia, per evitare lo stress delle corse dell’ultimo minuto, Nescafé e l’esperta di etichetta Elisa Motterle ci guidano attraverso i trend di Natale 2023, suggerendo un ritorno al rosso e all’oro tradizionali, abbracciando l’essenza delle Feste in famiglia.

Celebrare l’essenza delle feste

In questo Natale, la parola d’ordine è “famiglia“. Nescafé ed Elisa Motterle invitano a abbracciare le tradizioni, mescolando vecchie e nuove, poiché ciò che conta veramente è condividere momenti felici con i propri cari. L’atmosfera intima e calorosa delle Feste trova espressione nei dettagli tradizionali, come il rosso e l’oro, che conferiscono un tocco di calore all’immaginario natalizio.

Consigli per un Natale 2023 senza stress

Per affrontare il Natale con gioia e prepararsi a viverlo al meglio, ecco alcuni consigli pratici di Nescafé e Elisa Motterle:

1. Inviti: Stabilire una data tassativa per la conferma degli inviti permette di organizzare gli eventi in modo efficiente, specialmente per pranzi e cene seduti. Conoscere il numero esatto degli ospiti contribuisce a una pianificazione impeccabile.

2. Lista regali organizzata: Creare una lista regali dettagliata consente di evitare doppioni, facilitando la pianificazione del budget e degli acquisti. Nel tempo, diventerà un prezioso archivio di idee regalo, eliminando lo stress legato a scelte last-minute.

3. Pacchetti tematici: Scegliere un tema unico per l’incarto semplifica gli acquisti, permettendo di concentrarsi su un solo tipo di carta e nastro. Oltre a semplificare la logistica, crea un effetto visivo sorprendente sotto l’albero.

4. Scorta di regali “di salvataggio“: Tenere a portata di mano regali generici, come candele profumate o cioccolatini, permette di gestire visite improvvisate o dimenticanze dell’ultimo minuto. Nescafé suggerisce di aggiungere una tazza di caffè per condividere momenti speciali.

Natale 2023: relax è la parola d’ordine

Conclusa la fase di preparazione, il momento più atteso è giunto. Circondati dai propri cari, godiamoci il piacere di stare insieme durante il Natale. Ricordiamoci che le Feste non sono complete senza amici, famiglia e la tavola imbandita.

Foto: Shutterstock