Cosa regalare al nostro cane per Natale: dai giochi di attivazione mentale agli snack, passando per cucce e abitini colorati

Il periodo della festa più bella dell’anno è dietro l’angolo, e con esso sorge la cruciale domanda: che regali possiamo fare al nostro amato cane a Natale? Mentre la casa si riempie di addobbi e sotto l’albero compaiono doni e pacchetti, non dimentichiamo di includere Fido e renderlo felice.

Idee e regali per il cane a Natale

Giocare è essenziale per la salute e il benessere del tuo cane, non solo a Natale. Durante la stagione invernale, quando il tempo impedisce attività all’aperto, i giochi di attivazione mentale e problem solving diventano un’opzione perfetta. Palline, peluche natalizi e giochi interattivi sono ottimi compagni per il nostro pelosetto perché propongono sia divertimento che stimolazione mentale.

Leggi anche: POSSIAMO PORTARE IL CANE AL RISTORANTE? DIRITTI E DOVERI DEL GESTORE E DEL PROPRIETARIO DEL PET

Dolci e snack natalizi

In questo periodo la tavola si riempie di prelibatezze, ma i nostri pet hanno speciali bisogni: assicuriamoci che Fido possa condividere il piacere di gusti speciali ed evitiamo – ovviamente – cibi pericolosi, optando per snack appositamente creati per soddisfare le esigenze nutrizionali del tuo pet. Se siete a corto di idee, sul web ci sono un bel po’ di ricette molto saporite e adatte al cane: polpette con pollo e piselli, zucca arrosto o una squisita torta alla banana

ALIMENTAZIONE DEL CANE IN AUTUNNO: OCCHIO A NON FARE QUESTI ERRORI

Abbigliamento e accessori natalizi

Per le passeggiate invernali, un’idea regalo sempre giusta per il cane è un cappottino o un impermeabile alla moda per proteggerlo dalla pioggia, dal freddo e dalla neve che a Natale può venire a farci una visita. I cappottini decorati con motivi natalizi aggiungeranno calore e stile alle fredde giornate invernali; inoltre guinzagli e collari possono dare un tocco elegante per le passeggiate natalizie, senza rinunciare alla sicurezza.

Cucce accoglienti

Anche il cane, a Natale, ha bisogno di riposo e di una dose extra di coccole, magari acciambellato in una cuccia accogliente o una calda copertina decorata con motivi natalizi. Aggiungi un tocco festoso all’ambiente domestico con accessori come vestitini natalizi, che non solo mantengono il tuo pelosetto al caldo ma aggiungono anche gioia e stile ai festeggiamenti in famiglia.

Foto: Shutterstock