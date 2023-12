Chi e cosa abbiamo digitato su Google nel 2023? Tutte le tendenze tra addii, personaggi, film, canzoni e domande.

Il 2023 volge al termine ed è, come ogni anno, tempo di bilanci: quali sono stati gli argomenti più ricercati su Google trends in Italia? Cosa hanno cercato gli italiani sul noto motore di ricerca nel corso di questo anno? Scopriamo insieme i topic più popolari a partire dai personaggi che si sono messi in mostra per motivi sportivi o legati al gossip:

Personaggi di tendenza del 2023 su Google

1) Jannik Sinner

2) Romelu Lukaku

3) Peppino di Capri

4) Shakira

5) Marta Fascina

6) Chiara Francini

7) Elly Schlein

8) Andrea Giambruno

9) Francesca Fagnani

10) Luisa Ranieri

Gli addii che hanno scosso le nostre coscienze:

1) Maurizio Costanzo

2) Silvio Berlusconi

3) Matteo Messina Denaro

4) Toto Cutugno

5) Gianluca Vialli

6) Francesco Nuti

7) Matthew Perry

8) Tina Turner

9) Michela Murgia

10) Gina Lollobrigida

I film finiti su Google Trends nel 2023 in Italia

1) Oppenheimer

2) Barbie

3) C’è ancora domani

4) Assassinio a Venezia

5) Everything Everywhere all at once

6) Avatar 2

7) The Nun 2

8) The Whale

9) Killers of the Flower Moon

10) Creed 3

Testi di canzoni più ricercati

1) Due vite (Marco Mengoni)

2) BZRP (Shakira)

3) Supereroi (Mr. Rain)

4) Cenere (Lazza)

5) Italodisco (The Kolors)

6) Made in Italy (Bdope e Rosa Chemical)

7) Alba (Ultimo)

8) Tango (Tananai)

9) Splash (Colapesce e Dimartino)

10) Everyday (Anna, Shiva e Takagi & Ketra)

Cosa significa…?: tutte le curiosità più virali

1) Lutto nazionale

2) Transgender

3) Implosione

4) Apayinye

5) Noos

6) Papa Emerito

7) Sinologa

8) Aschenazita

9) Armocromista

10) Sexting

Ricette di tendenza su Google nel 2023: cosa cucinano gli italiani

1) Lenticchie

2) Bigoli

3) Scammaro

4) Gnocchi di zucca senza patate

5) Valdostana

6) Tette delle monache

7) Frappé

8) Crema caffè

9) Calzagatti

10) Pesto genovese

Perché…?: cosa hanno chiesto gli Italiani a Google nel 2023

1) La guerra in Israele e Gaza

2) Iacchetti conduce da casa

3) Si festeggia il Ferragosto

4) Fazio lascia la Rai

5) Edoardo è stato squalificato

6) Osimhen porta la mascherina

7) La Juve ha perso 15 punti

8) Si festeggia l’8 marzo

9) Non c’è Teo Mammucari

10) È morto Maurizio Costanzo

Cos’è…?

1) Hamas

2) Diastasi addominale

3) Kibbutz

4) 41 bis

5) Codacons

6) CNEL

7) Hangover

8) Chat GPT

9) Striscia di Gaza

10) Ittero