100 anni di Disney: tutte le collaborazioni per festeggiare l’evento

Da Lego ad Adidas, da Givenchy a Giunti e Panini: i festeggiamenti per i 100 anni di magia Disney aprono la porta a collaborazioni anche inedite

Il 2023 segna l’anno del 100° Anniversario di The Walt Disney Company e, per l’occasione, la divisione Disney Consumer Products, Games and Publishing svela una serie di nuove ed entusiasmanti collezioni ed esperienze per festeggiare 100 Anni di Meravigliose Emozioni. L’anno dei festeggiamenti celebrerà sia i narratori che hanno trasmesso la meraviglia e la magia Disney a diverse generazioni, sia i fan e le famiglie che hanno custodito Disney nei loro cuori nel corso di questi 100 anni.

Lego, Adidas, Pandora e tanti altri: le collab 2023



The LEGO Group e Disney celebreranno l’anniversario nel corso dell’anno invitando le famiglie a condividere la meraviglia delle storie, dell’immaginazione e dei giochi creativi che LEGO® Disney ha ispirato per più di 24 anni. Utilizzando il medium narrativo del mattoncino LEGO®, questi partner, ormai di lunga data, celebreranno i momenti Disney più amati dai fan, cattureranno la magia di nuove ed entusiasmanti storie Disney e riuniranno amici e famiglie per sognare, costruire e creare con nuovi ed entusiasmanti prodotti ed esperienze targati LEGO® Disney.



Inoltre, i fan potranno festeggiare Disney100 con un’incredibile gamma di nuove collaborazioni commemorative che saranno lanciate nel corso del 2023. Le collezioni comprendono brand di moda e accessori come Coach, marchi di calzature come Adidas, famose aziende di gioielleria come Pandora, e produttori di giocattoli come Mattel, Hasbro e Funko. In concomitanza con Disney100 e l’Anno del Coniglio, Oswald il Coniglio Fortunato è emerso dal caveau Disney per rientrare nello spirito del tempo e della cultura pop attraverso la giocosa e contemporanea collezione realizzata da Givenchy, ora disponibile in tutti gli store a livello globale e sul sito givenchy.com. Ulteriori collaborazioni con licenziatari famosi in tutto il mondo appartenenti ai settori di accessori e complementi per la casa, giocattoli, moda e molto altro saranno annunciate nel corso della celebrazione Disney100.



Le collezioni shopDisney celebrano l’eredità senza tempo di The Walt Disney Company

A dicembre, shopDisney ha lanciato la sua collezione Disney100 Premium Celebration Collection comprendente numerosi ed entusiasmanti pezzi come l’iconico cappello a forma di orecchie di Topolino. Nel corso dell’anno saranno lanciate ulteriori collezioni firmate shopDisney che includeranno:

Disney100 Oswald Collection , che punterà i riflettori su una delle prime creazioni di Walt Disney, Oswald il Coniglio Fortunato.

, che punterà i riflettori su una delle prime creazioni di Walt Disney, Oswald il Coniglio Fortunato. Disney100 The Eras Collection , che si focalizzerà su alcuni dei periodi più amati dai fan nella storia della company, tra cui i primi decenni dei The Walt Disney Studios, del parco Disneyland e molto altro.

, che si focalizzerà su alcuni dei periodi più amati dai fan nella storia della company, tra cui i primi decenni dei The Walt Disney Studios, del parco Disneyland e molto altro. Disney100 Decades Collection, che celebrerà le storie più amate della company, tra cui Steamboat Willie (1928), Biancaneve e i Sette Nani (1937), Pinocchio (1940), e moltissimi altre.

Sharing the Wonder

I fan e le famiglie possono unirsi alle celebrazioni condividendo i propri ricordi preferiti legati ai brand Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, 20th Century e National Geographic utilizzando gli hashtag #ShareTheWonder e #Disney100. Questi post onoreranno e metteranno in luce gli innumerevoli ricordi che Disney e i suoi fan hanno creato insieme nel corso dell’ultimo secolo. Che si tratti del primo magico incontro con Topolino a Disneyland Resort, di una serata in famiglia guardando il film Disney Encanto, o di divertirsi con i propri giochi preferiti di Star Wars e degli Avengers, tutti sono invitati a condividere i meravigliosi momenti in cui hanno vissuto in prima persona la magia Disney.

Inoltre, i festeggiamenti metteranno in luce le storie preferite dai fan e i personaggi più amati, con specifiche attivazioni mensili accomunate dal motto “La Meraviglia di …”. Dato che tutto ha avuto inizio con un topo, le celebrazioni mensili avranno inizio puntando i riflettori su “La Meraviglia di Topolino e Minnie”. Nel corso del mese di gennaio, alcune speciali collaborazioni onoreranno queste icone della cultura pop. La celebrazione di Topolino e Minnie durerà un mese e raggiungerà il culmine ad Anaheim, in California, con il lancio della Disney100 Celebration a Disneyland Resort e l’apertura della Runaway Railway di Topolino e Minnie il 27 gennaio 2023.



Altri temi di “La Meraviglia di…” comprendono “Disney 100 – Giochiamo!” e “Wonder of Friendship, The Experience” in cui Disney aprirà le porte di un’esperienza immersiva multisensoriale pensata per i ragazzi della Generazione Z e per i giovani adulti. L’esperienza, che partirà da Londra nel mese di maggio, permetterà a gruppi di amici di avventurarsi attraverso 1000 mq di diverse esperienze e installazioni divise in 4 stanze: Alice nel Paese delle Meraviglie, Lilo & Stitch, Il Re Leone e Topolino e i suoi amici. “Wonder of Friendship, The Experience” avrà luogo da maggio a ottobre 2023 attraverso Regno Unito, Francia, Germania e Spagna: presto sarà annunciata la data di apertura per l’acquisto dei biglietti.





Disney Publishing: sharing the wonder con libri, fumetti e videogame



Per tutti coloro che vogliono celebrare l’importante anniversario lasciandosi ispirare dall’amata tradizione delle storie Disney vengono proposte molte novità anche nel settore publishing. In Italia le collaborazioni editoriali vantano due storici partner: Giunti e Panini.



In libreria, Giunti interpreta questo anniversario con un piano editoriale dedicato, ricco e articolato, circa quaranta i nuovi titoli a tiratura limitata:

Speciale Anniversario: 12 volumi da collezione, che includono la storia dei film con illustrazioni rinnovate e una sezione speciale con curiosità e aneddoti sulla loro genesi. Dalla prima idea allo studio dei personaggi, dalla scelta dei colori e delle ambientazioni, fino alle modalità di realizzazione: la Walt Disney Animation Research Library apre in questi libri i propri archivi per presentare gli inediti bozzetti dei personaggi e gli schizzi preparatori dei film.

12 volumi da collezione, che includono la storia dei film con illustrazioni rinnovate e una sezione speciale con curiosità e aneddoti sulla loro genesi. Dalla prima idea allo studio dei personaggi, dalla scelta dei colori e delle ambientazioni, fino alle modalità di realizzazione: la Walt Disney Animation Research Library apre in questi libri i propri archivi per presentare gli inediti bozzetti dei personaggi e gli schizzi preparatori dei film. La Graphic Novel del Film: 20 volumi dedicati alle storie dei celebri film d’animazione Disney nella versione a fumetti, ma con la struttura di un romanzo. Le graphic novel esprimono l’arte di miscelare parole e vignette con tagli e inquadrature particolari, sempre seguendo una trama, ma lasciando anche spazio all’immaginazione. Con una sezione dedicata all’approfondimento dei personaggi.

20 volumi dedicati alle storie dei celebri film d’animazione Disney nella versione a fumetti, ma con la struttura di un romanzo. Le graphic novel esprimono l’arte di miscelare parole e vignette con tagli e inquadrature particolari, sempre seguendo una trama, ma lasciando anche spazio all’immaginazione. Con una sezione dedicata all’approfondimento dei personaggi. One-shots: Storytelling, Lifestyle, Coloring e Multiattività.

Panini Comics, editore dello storico magazine Topolino, è già in edicola con un numero speciale dedicato all’Anniversario. Un numero unico con cover ed editoriale dedicati, ma soprattutto una storia a fumetti davvero speciale. Si tratta infatti della prima di un ciclo di 8 storie indimenticabili, appositamente pensate per rileggere in chiave moderna alcuni dei momenti più iconici e amati di questi 100 anni di The Walt Disney Company, partendo dai classici Mickey Shorts e reinventando le avventure ambientandole 100 anni dopo. Si parte quindi con Fantasmi del futuro di Francesco Artibani e Giovanni Rigano, rilettura del cortometraggio animato del 1937 Lonesome Ghosts (Gli acchiappafantasmi) uscito negli Stati Uniti nel 1937: Topolino, Pippo e Paperino, in una Paperopoli futuristica, sono pronti a portare tutti i lettori in una casa infestata da fantasmi.



Vivere la meraviglia attraverso i videogiochi

Nel corso dell’anno, Disney celebrerà il centesimo anniversario anche con elettrizzanti aggiornamenti e nuovi contenuti per celebri giochi, tra cui Disney Dreamlight Valley, Disney Mirrorverse e molti altri. Il popolare match-3 mobile game Disney Emoji Blitz darà il via alle celebrazioni con nuove emoji in edizione limitata, come Platinum Mickey, che verranno rilasciate nel corso dell’anno!