La Japan Airlines lancia un’iniziativa green: i vestiti si noleggiano e si va in Giappone senza valigia. Come funziona

Il Giappone è una delle mete di maggior richiamo in assoluto, complice il suo fascino senza tempo, la gastronomia e le tradizioni così distanti dal mondo occidentali ma arrivarci costa, non solo in termini di soldi ma anche di emissioni.

In Giappone senza valigia: il viaggio light

Per questo motivo la Japan Airlines ha pensato ad una iniziativa eco-friendly e sostenibile per ridurre al minimo l’inquinamento ambientale derivante dai viaggi in Giappone: viaggiare senza vestiti in valigia e noleggiarli in albergo.

La Japan Airlines mira a ridurre drasticamente il peso dei suoi velivoli per consumare meno carburante: stive meno pesanti e piene si traduce, infatti, in un notevole risparmio di emissioni da carburante.

Si chiama “Any Wear, Anywhere” ed è un servizio rivolto a tutti coloro che amano viaggiare leggeri, senza portare mezzo armadio di casa quando girano. L’iniziativa, nel dettaglio, prevede che il viaggiatore scelga prima un set di abiti con la sua taglia e che rispecchino a pieno il suo stile, che troverà direttamente in camera al suo arrivo.

Come funziona l’iniziativa di Japan Airlines?

Si possono noleggiare gli indumenti con 30 giorni di anticipo per un periodo di prenotazione che si estende fino a due settimane; inoltre specificando il motivo della visita in Giappone (lavoro o piacere), l’azienda provvederà a scegliere abiti più formali o più casual.

L’ulteriore risvolto green è che i vestiti sono scelti tra stock di abiti usati, di seconda mano o appartenenti a scorte in eccesso fornite dai retailer. In questo modo si sostiene anche l’economia circolare riducendo così gli sprechi.

Una precisazione è d’obbligo: la biancheria intima non è a noleggio e i set di abiti vanno da un minimo di 25 a un massimo di 44 eur. Al termine del soggiorno, l’azienda provvederà al ritiro degli abiti noleggiati, alla successiva igienizzazione e al riciclo.

Foto: Shutterstock