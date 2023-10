“La mia prima esperienza in apnea con un animale è stata proprio con una Caretta caretta”: Alessia Zecchini ha adottato Molly

Alessia Zecchini, pluricampionessa del mondo di apnea, ha scelto di sostenere la campagna TartaLove di Legambiente in un modo molto speciale. L’atleta, che è parte dei Green Heroes dell’EIS Team, ha adottato Molly, una tartaruga Caretta caretta ospite del Centro di Recupero per Tartarughe Marine di Manfredonia, in Puglia.

Alessia Zecchini ha dichiarato di avere una connessione particolare con questi straordinari animali, le tartarughe, sin dalle sue prime esperienze subacquee. “Ho deciso di partecipare a questa particolare campagna perché sono molto affezionata alle tartarughe,” ha dichiarato l’apneista. “La mia prima esperienza in apnea con un animale marino che non fosse un piccolo pesce è stata proprio con una Caretta caretta.”

L’adozione di Molly rappresenta un coronamento speciale del profondo legame tra Alessia e il mare, che è stato il palcoscenico delle sue più grandi imprese, tra cui il record mondiale di apnea in assetto costante con monopinna, dove ha raggiunto la straordinaria profondità di -123 metri nelle acque di Camotes Island.

Molly è stata salvata, ma tante non ce la fanno

Il Mar Mediterraneo è il territorio delle Caretta caretta, come Molly, una tartaruga di 25 anni catturata accidentalmente da un peschereccio al largo di Manfredonia e successivamente portata al Centro di Recupero di Legambiente. Qui ha ricevuto le cure necessarie prima di essere liberata. Tuttavia, non tutte le tartarughe marine hanno la stessa fortuna. Attualmente, oltre 130.000 tartarughe marine sono in pericolo di vita a causa di minacce come l’ingestione di rifiuti plastici, l’inquinamento, le catture accidentali e il traffico nautico.

Per combattere questa crescente minaccia, Legambiente ha lanciato la Campagna TartaLove, dedicata al salvataggio e alla protezione delle tartarughe marine attraverso operazioni di recupero, cura e, soprattutto, sensibilizzazione. L’obiettivo è coinvolgere un numero sempre maggiore di persone nel salvare queste affascinanti creature marine.

Nell’ultimo decennio, grazie alla Campagna TartaLove e ai Centri di Recupero e Primo Soccorso, Legambiente è riuscita a salvare oltre 2.000 tartarughe marine. Questi sforzi continuano a essere fondamentali per garantire un futuro migliore a queste specie minacciate.

L’adozione di Molly da parte di Alessia Zecchini rappresenta un passo importante per aumentare la consapevolezza e l’impegno verso la protezione delle tartarughe marine e del loro fragile habitat marino. La speranza è che sempre più persone seguano l’esempio di Alessia e si uniscano alla Campagna TartaLove di Legambiente, contribuendo così al salvataggio di queste straordinarie creature marine.