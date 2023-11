Il 21 novembre ricorre la Giornata nazionale dedicata agli alberi: il WWF in prima linea per aumentare l’attenzione sul ruolo chiave sulle città del futuro

Associare gli alberi esclusivamente alle foreste ci fa dimenticare il loro ruolo chiave nelle città, spesso visti come ostacoli o pericoli. Con oltre l’80% dei cittadini europei che vivranno in aree urbane entro il 2050, è cruciale comprendere la vitalità degli alberi in questo contesto.

Assorbimento di CO2, filtraggio dell’aria e protezione dal calore

Gli alberi, fondamentali per la produzione di ossigeno, assorbono CO2 e riducono fino al 25% del particolato atmosferico emesso dalle attività umane, migliorando la qualità dell’aria urbana.

Filtrano l’acqua, limitando la diffusione degli inquinanti urbani.

Le chiome assorbono onde acustiche, agendo come barriere fonoassorbenti, riducendo il rumore urbano nocivo. L’ombra degli alberi abbassa localmente la temperatura, riducendo i consumi di aria condizionata e il rischio di allagamenti.

Giornata nazionale degli alberi: cosa fa il WWF

Il WWF promuove la regola del “3-30-300”: 3 alberi visibili da ogni abitazione, 30% di copertura arborea in ogni quartiere e uno spazio verde a non più di 300 metri da casa.

Studi dimostrano che vivere in città con più spazi alberati promuove uno stile di vita sano e attivo, riducendo la probabilità di sovrappeso fino al 40%. Gli alberi stimolano la creatività, riducono lo stress e migliorano l’umore. Oltre a offrire habitat a diverse specie, contribuiscono al valore economico delle abitazioni, con un aumento fino al 5%.

L’Europa chiede città più verdi

Oltre alla gestione degli alberi per evitare abbattimenti non necessari, le strategie UE “forestale” e “per la biodiversità” al 2030 impongono di rendere le città più verdi. La scelta delle specie arboree è cruciale, considerando le condizioni urbane.

Eventi WWF per la Giornata nazionale degli alberi

Il WWF celebra la Giornata Nazionale degli Alberi il 21 novembre con eventi in varie località, come San Lazzaro di Savena (Bologna), Borgo Val di Taro (Parma), Corigliano-Rossano (Cosenza), e Lago Sfondato (Caltanissetta). Attività di piantumazione e sensibilizzazione sottolineeranno il valore ecologico degli alberi e la loro importanza nelle città per il benessere della vita urbana.

Foto: Shutterstock