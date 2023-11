Il Natale si avvicina e 3Bee propone una serie di idee regalo sostenibili che fanno bene all’ambiente. Ecco le iniziative 2023.

Per il Natale 2023, 3Bee propone l’iniziativa Regala la Biodiversità, con cui fare doni che contribuiscono a sostenere progetti di studio e ricerca scientifica per il clima e gli ecosistemi. Attraverso diverse opzioni regalo sostenibili, 3Bee offre infatti un modo concreto di impegnarsi nella tutela dell’ambiente e della biodiversità.

L’iniziativa si inserisce, di fatto, in un contesto in cui la sostenibilità è sempre più al centro delle scelte dei consumatori. L’attenzione verso il pianeta è cresciuta notevolmente, con un aumento del 71% dei consumatori italiani che preferiscono prodotti e servizi di aziende con valori sostenibili. L’85% dei consumatori considera anche più innovativi e di migliore qualità i prodotti sostenibili.

Foto da Ufficio Stampa

Le recenti catastrofi ambientali, poi, hanno accresciuto il senso di urgenza e la consapevolezza della necessità di interventi immediati ed efficaci per preservare il territorio. La tendenza a cercare regali natalizi sostenibili è in aumento, con un significativo interesse rispetto agli anni precedenti.

Oltre a Adotta o regala un’oasi – idea originale e sostenibile a portata di click – 3Bee presenta la nuova edizione delle Box 3Bee, speciali cofanetti regalo che consentono di tutelare la biodiversità. Questi box permettono, infatti, di scegliere tra la cura e la crescita di un albero nettarifero o l’esperienza di monitoraggio di un alveare intelligente. Oltre a essere un dono significativo, rappresentano un’opportunità di partecipare attivamente alla creazione di Oasi della Biodiversità in Italia.

Foto da Ufficio Stampa

Si tratta di habitat urbani e agroforestali in cui la tecnologia e la natura si uniscono per promuovere la resilienza climatica. E l’impegno di 3Bee consiste nel creare il più grande corridoio ecologico d’Europa, a cui ciascuno può contribuire diventando custode di un’area biodiversa. Per quanto riguarda, invece, le box, i nuovi set includono un libro fotografico di 184 pagine che funge da guida all’esplorazione del mondo della biodiversità in Italia.

Disponibili in tre piani diversi, le Box rappresentano un regalo sostenibile phygital, un’esperienza che connette gli ambasciatori del cambiamento con la community di store ambassador della biodiversità. Così, ogni individuo può contribuire a un circolo virtuoso che genera impatti positivi, misurabili e concreti.

Foto da Ufficio Stampa