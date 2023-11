Un piccolo oggetto con un grande significato: in vista del Natale anche in edizione abete rosso!

Si avvicina il Natale e si fa strada il pensiero dei possibili regali per i nostri cari: una matita piantabile è una buona idea per grandi e piccoli, per studenti e professionisti e per chiunque abbia a cuore l’ambiente.

Le matite SproutWorld sono infatti più di semplici utensili per scrivere; sono una dichiarazione di impegno verso l’ambiente. Con un gesto apparentemente minimo, piantare una matita diventa un atto simbolico di cura per il pianeta, offrendo un’alternativa sostenibile alle 135 milioni di tonnellate di penne in plastica utilizzate ogni giorno nel mondo.

La geniale idea dietro queste matite piantabili è semplice: quando una matita diventa troppo corta per scrivere, anziché gettarla, si può piantare in un vaso. All’estremità opposta della punta per scrivere si trova una capsula per semi biodegradabile, pronta a dare nuova vita alla matita.

Le matite piantabili, un regalo con un messaggio profondo

Oggi le matite piantabili di SproutWorld si presentano con due nuove edizioni: per gli amanti della cucina le matite Herbs e Kitchen Edition, che si trasformano in piante commestibili come meloni, rucola, cetrioli, e melanzane, unendo sostenibilità ambientale e nutrimento, e la Spruce Edition, che fa nascere un albero di Natale in grado di durare fino a 100 anni. L’abete rosso, scelto dal CEO di SproutWorld, rappresenta un impegno tangibile nella cura dell’ambiente e del futuro del pianeta.

Make-up green: fiori dalla matita

Anche il mondo del trucco aderisce alla sostenibilità con le matite da trucco SproutWorld. Questi prodotti non solo offrono ingredienti naturali e vegan-friendly ma, dopo l’uso, possono essere piantati per dare vita a fiori di campo, contribuendo così al benessere delle api e all’ecosistema.

Con la loro filosofia di economia circolare, SproutWorld offre un modo creativo ed ecologico per regalare e utilizzare matite, trasformando un oggetto quotidiano in una piccola azione per preservare il pianeta.