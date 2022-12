In ‘Fortnite’ arriva Geralt di Rivia di ‘The Witcher’

Dal 7 febbraio, nel Capitolo 4 di 'Fortnite' arriva Geralt di Rivia e altri premi e armi a tema 'The Witcher'.

Il mondo di Fortnite e quello di The Witcher si uniscono grazie al Capitolo 4 del Battle Royal di Epic Games. Geralt di Rivia (anche noto come The Witcher) arriva infatti in Fortnite grazie alla collaborazione tra i due studi CD PROJEKT RED e Epic Games. Per sbloccarlo, i giocatori dovranno comunque attendere: il personaggio sarà infatti disponibile a partire da metà stagione, quindi dal 7 febbraio.

Geralt di Rivia non ha certo bisogno di presentazioni: è il protagonista della saga videoludica The Witcher. Oltre all’annuncio, Epic Games ha rilasciato anche il trailer di questo nuovo capitolo di Fortnite. Nel video, ovviamente, non poteva mancare un cameo di Geralt. Un’apparizione che mostra in che modo l’aspetto e l’outfit del celebre personaggio sono stati inseriti nel mondo artistico di Fortnite.

Oltre a Geralt, il 7 febbraio arriveranno altri premi a tema The Witcher. Basterà completare le missioni nel gioco. Maggiori dettagli arriveranno nelle prossime settimane.

