Tutte le novità Xbox per il Natale 2022 tra console e Game Pass

In vista del Natale, Xbox propone una selezione di prodotti perfetti per tutti i gamer: da Xbox Series S, agli accessori da gaming.

Natale e videogiochi: da un recente sondaggio globale commissionato da Xbox e a cura di YouGov, è emerso che genitori e figli scelgono sempre di più di giocare tutti insieme durante le festività per condividere momenti di divertimento e rafforzare il proprio legame. Un concetto che, come sottolinea lo studio, vale per tutto il mondo e tra differenti generazioni. Il 38% degli intervistati afferma infatti di videogiocare durante le feste, confermando che i videogiochi sono una delle cinque attività preferite da svolgere in famiglia durante il periodo natalizio.

Natale e videogiochi: rilassarsi durante le vacanze

I maggiori trend emersi nel sondaggio raccontano che giocare ai videogame viene percepito come un’attività in grado di aiutare le persone a rilassarsi durante le vacanze. La ricerca indica, infatti, che i videogiochi forniscono una via di fuga dalle pressioni del mondo reale e aiutano quindi a distendersi. Tra gli intervistati il 54% si dedica ai videogiochi per alleviare lo stress rispetto ad altre attività. Tra queste, consultare i social media (46%), leggere un libro (45%), fare esercizio (42%) e dedicarsi alla propria cura personale (33%).

Il 56% degli intervistati afferma inoltre che condividere il divertimento attraverso i videogiochi, dalle generazioni più adulte a quelle più giovani, è una grande tradizione e il 71% dichiara che la varietà di videogiochi disponibili permette a chiunque nella famiglia – dai bambini ai nonni – di giocare. Infine, dal sondaggio emerge anche l’importanza dei regali per tutta la famiglia: tra gli intervistati che affermano di avere intenzione di celebrare le feste e fare regali, il 30% dice di preferire doni che può godersi l’intera famiglia.

Insomma, i videogiochi avranno un ruolo fondamentale nelle vacanze natalizie di quest’anno, rientrando tra le forme di intrattenimento più scelte dai consumatori. Per chi non vuole farsi cogliere impreparato e trovare il regalo perfetto, Xbox propone una serie di novità per console, servizi e molto altro che riusciranno ad accontentare proprio tutti.

Le novità Xbox per il Natale 2022

Xbox Series S Gilded Hunter Bundle per i videogiocatori più giovani

Disponibile in edizione limitata solamente per le festività, il nuovissimo Bundle Xbox Series S – Gilded Hunter è il regalo perfetto per entrare nella nuova generazione di console Xbox. Questa Limited Edition 2022 contiene al suo interno la console Xbox Series S con 512GB SSD, un controller Wireless bianco, e contenuti aggiuntivi per tre videogiochi tra i più in voga del momento: Fortnite, Rocket League e Fall Guys. La console include una CPU 8 core Zen 2, garantendo la velocità e le performance della nuova generazione all’interno dell’hardware più piccolo mai progettato da Xbox, a un prezzo accessibile. Xbox Series S fornisce prestazioni circa 3 volte superiori rispetto a Xbox One ed è stata progettata per far girare giochi a 1440p fino a 60FPS.

Prezzo: 299,99€

Xbox Elite Series 2 – Core Edition per giocare da professionista

Per gli appassionati che amano buttarsi in lunghe sessioni di gioco, il nuovo Xbox Elite Series 2 – Core Edition ha una batteria ricaricabile che dura fino a 40 ore. Progettato per rispondere alle esigenze fondamentali dei giocatori competitivi di oggi, dispone di levette a tensione regolabile per migliorare la propria mira, di blocchi dei grilletti più corti per sparare più rapidamente e di un’impugnatura in gomma, arrotondata per una presa ancora più ottimale. Elite Series 2 – Core Edition è compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows e dispositivi mobile tramite Xbox Wireless, Bluetooth o cavo USB-C.

Prezzo: 129,99€

Cuffie stereo per Xbox per immergersi nel gioco

Le cuffie stereo per Xbox supportano tecnologie di audio spaziale ad alta fedeltà, come Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone:X, che permettono di vivere un’esperienza immersiva all’interno dei propri videogiochi preferiti. Dal design confortevole, con padiglioni ampi e ultramorbidi, possono essere collegate direttamente al Controller Wireless per Xbox tramite il connettore jack da 3,5 mm, senza bisogno di batterie. Sono inoltre dotate di un comodo microfono regolabile che può essere ripiegato quando non in uso. Le cuffie stereo sono compatibili con Xbox Series X|S, Xbox One e dispositivi Windows con connettore jack da 3,5 mm.

Prezzo: 59,99€

Xbox Game Pass Ultimate: il catalogo definitivo per tutta la famiglia

Xbox Game Pass Ultimate è il catalogo con centinaia di titoli di grande qualità, ideale per chi è alla ricerca di esperienze di gioco da provare su console, PC e cloud, a un prezzo mensile contenuto per giocare da soli o in multiplayer. I membri di Xbox Game Pass Ultimate possono godersi giochi di successo come Forza Horizon 5, adrenalinico open world di guida, Minecraft, l’ormai iconico sandbox a cubetti targato Mojang, A Plague Tale: Requiem, un’indimenticabile avventura dalla forte componente narrativa, Grounded, coinvolgente gioco cooperativo di sopravvivenza, e Pentiment, l’ultima opera di Obsidian Entertainment fortemente acclamata dalla critica.

Con Xbox Game Pass Ultimate è inoltre possibile provare i titoli Xbox Game Studios a partire dal Day One e accedere all’abbonamento EA Play, che include 60 tra i migliori giochi per PC e console di Electronic Arts senza costi aggiuntivi. In più, tutti gli abbonati al servizio possono giocare sul proprio smartphone, tablet Android o Smart TV Samsung, inclusi i modelli Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, QLED e la serie di Smart Monitor 2022, grazie al cloud gaming (Beta) di Microsoft. Grazie a un catalogo in costante aggiornamento e alla grande varietà di titoli presenti, Xbox Game Pass Ultimate offre una valida alternativa per tutti.

Prezzo : € 12,99 al mese

PC Game Pass per gli appassionati del gioco da PC

PC Game Pass è il servizio in abbonamento perfetto che garantisce, ad un conveniente prezzo mensile, l’accesso a centinaia di giochi di grande qualità per PC Windows come Microsoft Flight Simulator, ultimo titolo di una delle serie videoludiche più longeve di sempre, con 40 anni di storia alle spalle, Sea of Thieves, piratesca avventura open world, Persona 5 Royal, la versione definitiva di uno dei JRPG più amati degli ultimi anni, e Football Manager 23, ultimo capitolo della serie manageriale sul calcio più famosa al mondo.

Il catalogo viene aggiornato costantemente con nuovi titoli giocabili dal giorno di lancio: gli appassionati troveranno sempre qualcosa di nuovo a cui giocare. PC Game Pass include inoltre EA Play su PC Windows senza costi aggiuntivi, che permette agli abbonati di accedere a una raccolta dei migliori titoli di EA, a esclusive ricompense in gioco e alle versioni di prova in anteprima di alcuni nuovi giochi selezionati.

Prezzo : € 9,99 al mese

Tutti i prodotti Xbox sono disponibili all’acquisto sul Microsoft Store e presso i principali retailer fisici e online.