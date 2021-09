Toscana, puoi vincere una villa con piscina per 29 euro: come partecipare

Una villa con piscina nella campagna Toscana. Un sogno che potrebbe diventare realtà con una modica spesa. Ecco la curiosa lotteria

La Toscana offre scorci meravigliosi e le sue campagne con ville e casolari hanno saputo conquistare il cuore di molti. Tra celebrità e persone nip, negli ultimi anni c’è stato un boom di acquisti di magnifici casolari ristrutturati nelle campagne toscane.

Se tra i vostri sogni c’è quello di vivere in una villa con piscina in mezzo al verde, sappiate che una possibilità che si realizzi c’è. Quattro camere da letto, quattro bagni, un bellissimo giardino e una piscina privata, il tutto nella suggestiva Garfagnana. Un’area storico geografica straordinaria, ma poco conosciuta; si trova tra Lucca e Pisa, la 1000 Miglia non manca mai di farvi tappa e il territorio sa offrire una gioia per gli occhi e per il palato grazie ad una tradizione culinaria davvero gustosa.

Si trova qui la villa da sogno messa in palio per beneficienza. #JoinTheFightback promosso da Win Houses In Italy è il nome di questa ‘lotteria’ il cui ricavato verrà devoluto in beneficienza a The Children’s Society & Braccio di Ferro due enti che si occupano di dare sostegno e cura ai bambini vulnerabili o che hanno limitazioni fisiche. Acquistando un biglietto di 25 sterline (circa 30 euro) potreste diventare i fortunati proprietari.

Per tentare la fortuna è sufficiente acquistare il biglietto su www.winhousesinitaly.com.

Fino ad oggi sono stati raccolti quasi 8000€; l’estrazione avverrà a gennaio 2022 alla presenza di un avvocato specializzato in concorsi e giochi.

Il sogno di un fortunato partecipante potrebbe diventare realtà, ma in caso contrario non rammaricatevi troppo: avrete sempre partecipato alla felicità di alcuni bambini.

Crediti foto: Shutterstock, Jon Nurse