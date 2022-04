Toscana la strada ‘poetica’ da percorrere in Primavera: dove si trova

Verso la fine del 1800 Giosuè Carducci cantò in una celebre ode una delle bellezze della Toscana. Dove si trova la celebre strada 'poetica'

Tra i tanti luoghi splendidi della Toscana, c’è una strada ‘poetica’ poiché ha saputo conquistare il cuore di poeti e pittori.

Siamo a Bolgheri nel Comune di Castagnato Carducci nel cuore della Maremma livornese. La strada in questione è nota con il nome Viale dei Cipressi è lunga quasi 5 km e collega l’oratorio di San Guido al suggestivo borgo di Bolgheri. Qui Giosuè Carducci scrisse nel 1886 l’ode “Davanti a San Guido” immortalando e rendendo celebre il viale dei Cipressi.

“I cipressi che a Bolgheri alto e schietti

Van da San Guido in duplice filar,

Quasi in corsa giganti giovinetti

Mi balzarono incotto e mi guardar.” Giosuè Carducci

Inizia così la celebre poesia, che descrive alla perfezione la strada provinciale 16d SP 39-Bolgheri. Un lungo rettilineo ai cui lati svettano nella loro eleganza due filari di cipressi secolari. Ovviamente in principio e forse anche quando lo vide Carducci, la strada ‘poetica’ non era proprio così. Realizzata nel XIX secolo durante la ricostruzione della via Regia (l’attuale Aurelia), fu il Conte Guido Alberto a volere l’inserimento dei cipressi: circa 2400 alberi che accompagnano tutto il tragitto della strada. Infine venne asfaltata intorno al 1954 .

L’effetto per chi ci va è sempre lo stesso: uno spettacolo meraviglioso che porta chi la percorre a perdersi nel tempo come se questa strada fosse la via d’accesso ad un portale temporale degno di un film Marvel.

Crediti foto@Shutterstock