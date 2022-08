Street art in Italia. Viaggio fra luoghi e persone: atipica guida di viaggio alla scoperta di itinerari meno battuti

Il 20 settembre esce una guida di viaggio nuova: Street art in Italia. Viaggio fra luoghi e persone di Anna Fornaciari e Anastasia Fontanesi

Il 20 settembre 2022 esce per Polaris Editore Street Art in Italia. Viaggio fra luoghi e persone, la prima guida alla scoperta dell’arte urbana in Italia. Un viaggio straordinario che elenca oltre 500 opere in 58 destinazioni e 17 regioni, per promuovere una nuova forma di turismo on the road.

LEGGI ANCHE :– Basilicata, i laghi ‘dell’infinito’: dove poter ammirare il suggestivo panorama

Il 20 settembre uscirà Street art in Italia. Viaggio fra luoghi e persone, una guida di Anna Fornaciari e Anastasia Fontanesi per scoprire quartieri, borghi e intere aree del nostro paese quasi del tutto sconosciute ai circuiti turistici, per raccontare il turismo culturale contemporaneo. Photo Credits via HF4

Street Art in Italia: la guida alla scoperta dell’arte urbana

A firmare Street Art in Italia sono Anna Fornaciari e Anastasia Fontanesi, già fondatrici del blog Travel on art: la loro è una serie di 58 proposte ed idee per viaggi on the road, con 58 destinazioni che hanno trasformato il volto del nostro paese.

La guida nasce dopo approfondite ricerche ed incontri con artisti, direttori artistici, project manager… per 6 anni di incessante lavoro rivolto al turismo culturale contemporaneo.

Street Art in Italia. Viaggio fra luoghi e persone non vuole essere una mappatura ma una selezione di viaggio, tra periferie urbane e rurali, accompagnato da foto e aneddoti, consigli e contributi per battere nuove piste e destinazioni turistiche.

Dai Quartieri Spagnoli di Napoli a Parco Dora a Torino, fino a borghi che ospitano più opere d’arte che abitanti come la piemontese Camo e la lucana Stigliano: si preannuncia un viaggio in Italia dal volto completamente nuovo.

“In questi 6 anni di ricerca sul campo ci siamo lasciate guidare dalla curiosità – raccontano le autrici – che ci ha permesso di scoprire quartieri, borghi e intere aree quasi del tutto sconosciute ai circuiti turistici, altre invece decisamente più conosciute, ma che abbiamo imparato ad osservare con uno sguardo diverso. Con Street Art in Italia vogliamo raccontare il turismo culturale contemporaneo, evitando il mordi e fuggi, invitando ad approfondire i progetti non solo dal punto di vista artistico, ma anche culturale e sociale. Quando si parla di arte negli spazi pubblici infatti, non si può commettere l’errore di scindere l’atto artistico, dal territorio e dalle persone che lo abitano. Per questo, oltre a suggerire e condividere idee di viaggio, per noi è importante che questo libro racconti le persone, oltre ai muri”.

Photo Credits Alice Vacondio via HF4