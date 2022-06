Salento le spiagge più belle e meno affollate

Il Salento è una delle zone più belle della Puglia, meta perfetta per trascorrere le vacanze. Ecco le sue spiagge più belle

L’estate sta arrivando, e se siete alla ricerca delle spiagge più belle e meno affollate questo articolo fa per voi. Oggi ci occupiamo del Salento, ovvero la parte più meridionale della Puglia: qui si trovano un mare cristallino e delle spiagge che non hanno nulla da invidiare alle Maldive.

LEGGI ANCHE:– Puglia, il borgo a pochi KM da Alberobello che non tutti conoscono: tra balconi fioriti e balle di fieno con centrini

Con i suoi 300 chilometri di costa, la Puglia sa esaudire i desideri di tutti. Dalle spiagge in stile Maldive con sabbia bianchissima alle scogliere calcaree o alle spiagge dorate. Tra le mete più note c’è la spiaggia di Pescoluse (Lecce) detta anche le Maldive del Salento; quella di Torre Pali o la Baia dei Turchi. Ma la notorietà porta con se un maggior numero di frequentatori. E allora ecco altre spiagge bellissime ma meno note e affollate dove rilassarsi e godersi un mare da favola.

La prima di cui vogliamo parlarvi a Baia di Torre Uluzzo (Nardò), nel cuore del Parco Naturale di Porto Selvaggio. La Baia prende il nome dall’omonima torre del 1568. Un suggestivo sentiero collega Torre Uluzzo con la spiaggia di Porto Selvaggio.

Restando in tema di torri, c’è Torre Suda a Racale in provincia di Lecce. Macchia mediterranea, mare cristallino e piccole baie naturali sul Mar Ionio rapiranno il vostro cuore.

Se amate le spiagge selvagge e incontaminate, quella della Riserva de Le Casine a Vernole fa per voi. Si tratta di un’area naturale protetta in cui la natura si esprime in tutta la sua bellezza. Altrettanto belle sono la Baia di San Gregorio a Patù, vicino a Santa Maria di Leuca, e la Baia delle Orte. Una cosa rocciosa ma di facile accesso la rende il luogo perfetto per chi è alla ricerca di una contatto con la natura e con la pace dei sensi.

Le ultime due spiagge più belle del salento e meno affollate che vogliamo segnalarvi sono Monaco Mirante e Lido Marini. La prima è una spiaggia, alle cui spalle si trovano dune alte quasi 10 metri, è la meta ideale per chi non ama gli stabilimenti affollati e la confusione. La seconda si trova vicino a Ugento e vi accoglierà con una spiaggia di sabbia finissima dorata e un mare di acqua cristalline e trasparenti.

Crediti foto@Shutterstock