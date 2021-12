Qui il Capodanno sarà il più lungo al mondo: i festeggiamenti da ‘record’

13 ore: tanto dureranno i festeggiamenti record per il Capodanno a Dubai. Tra spettacoli pirotecnici e misure anti Covid

Un Capodanno da record quello che verrà celebrato a Dubai, dove è in corso l’Esposizione Universale. 192 i Paesi coinvolti all’Expo e per questo sono previste 13 ore di festeggiamenti per celebrare tutti i paesi coinvolti.

La festa di Capodanno inizierà così alle 3 del pomeriggio ora di Dubai (le 12 ora italiana) per terminare alle 4 di notte (le 1 in Italia). Ad aprire questi festeggiamenti da record saranno Nuova Zelanda , Giappone e Australia. Due gli spettacoli pirotecnici previsti: uno a mezzanotte e uno poco prima della chiusura alle 3 di notte.

