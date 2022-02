Orvieto, innamorarsi per le vie della città: il tour romantico per San Valentino

In cerca di un luogo magico per San Valentino? Orvieto è il borgo che fa per voi, con la terza edizione di un tour suggestivo

In Umbria in provincia di Terni abbarbicato in cima ad una rupe di tufo si trova Orvieto, splendida città perfetta per un romantico San Valentino. Qui dall’11 al 14 Febbraio torna ‘Innamorati di Orvieto’ giunto quest’anno alla terza edizione. ‘Ti amo dal profondo’, questo il sottotitolo dell’edizione 2022, porterà i visitatori alla scoperta dei suggestivi luoghi della città.

Sarà possibile visitare i sotterranei della Chiesa di Sant’Andrea e Bartolomeo, le grotte di Adriano (note come Orvieto sotterranea), il pozzo di San Patrizio, quello della Cava e il Labirinto di Adriano, in una chiave unica ed emozionante. Due gli eventi previsti.

Sabato 12 alle 15 e domenica 13 dalle 10, sarà possibile partecipare ad una suggestiva visita guidata a cura del Sistema Museo dal titolo ‘Nel cuore della Rupe’.

Da venerdì 11 a lunedì 14 si terrà invece l’evento ‘Esprimi un desiderio’. Prendendo spunto dal tradizionale lancio di una moneta nelle fontane e nei pozzi per realizzare un desiderio, questo tour libero coinvolgerà innamorati e non, in un gioco. All’ingresso riceveranno la prima strofa di una poesia d’amore “San Valentino” di Zaira Marchesini (mamma dell’indimenticabile Anna). 4 le strofe complessive del componimento che dovranno essere trovate dai partecipanti. Una volta ricomposta la poesia, nell’ultima tappa del tour, i visitatori riceveranno una moneta di terracotta che riproduce il “denaro orvietano”. Potranno così esprime il loro desiderio scegliendo il luogo in cui lanciarla: nel pozzo di San Patrizio, in quello della Cava, in quello etrusco di Orvieto Underground o, infine, nella cisterna del Labirinto di Adriano.

