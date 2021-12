Mantova, l’Isola dei Fiori di Loto più grande d’Italia: dove poterla ammirare

I Fiori di Loto sono tra i vostri preferiti? In Italia si trova un'Isola completamente fatta da loro. Ecco dove vederla

I Fiori di Loto sono una vera meraviglia e non serve andare in oriente per ammirarli. In provincia di Mantova si trova l’Isola di Fiori di Loto più grande d’Italia. Siamo sul Lago Superiore, il più grande dei tre specchi d’acqua che compongono i Laghi di Mantova.

Qui si trova un’isola galleggiante di questi fiori, che grazie ad una divisione fatta da un piccolo corso d’acqua , è possibile attraversarla con le barche. Appartenente alla famiglia delle Nelumbonaceae, è una pianta acquatica i cui fiori possono arrivare a più di un metro e mezzo di altezza dal pelo dell’acqua. Le sue foglie, rotonde possono arrivare anche a 80 centimetri di diametro.

Originario dell’Asia, arrivò a Mantova 1921 per opera di Maria Pellegreffi, studentessa di scienze naturali. Il suo intento era quello di coltivarli per ottenere una farina dai loro rizomi; ma mentre la pratica della farina non ha riscosso successo, la coltivazione dei fiori di loto si è ben radicata nella città tanto da diventare uno dei simboli della città.

Se siete curiosi di visitare quest’isola, sappiate che il periodo migliore è quello tra luglio e agosto, quando i fiori sono nel loro massimo splendore.

Crediti foto@Shutterstock