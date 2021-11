Lecce, come visitare la città risparmiando tempo e senza stress

Semplificare il quotidiano, risparmiare tempo, evitare lo stress e ridurre lo spreco di carta: da oggi a Lecce arriva TicketAppy

Visitare una città, risparmiando tempo ed evitando lo stress. È l’obbiettivo di ogni turista, che cerca sempre di ottimizzare la giornata indipendente da quanto durerà la sua vacanza. Ma è anche l’obiettivo di chi vive quella città, con uno sguardo alla sostenibilità.

A Lecce arriva TicketAppy, la prima app per comprare ogni genere di biglietto o abbonamento SGM direttamente dallo smartphone. Un modo per vivere la città in modo smart, ed anche green.

Crediti foto: TicketAppy via HF4

Niente più biglietto cartaceo; basterà un clic sulla app, che si può scaricare gratuitamente sul telefono, e il gioco è fatto. Per attivare il biglietto, sarà poi necessario inquadrare il QR Code presente su tutti i mezzi pubblici.

“La tecnologia incontra e sposa la vita quotidiana e sempre di più l’ambiente. In quest’ottica, da sviluppatori, la nostra attenzione è sull’uomo, sul digitale che può migliorare quella qualità della vita che parte dalle piccole azioni quotidiane” Alessandro Laurienzo CEO di XAOS – azienda realizzatrice di TicketAppy.

Insomma un modo semplice e alla portata di tutti per poter vivere la città in leggerezza, risparmiando tempo e soprattutto senza stress!.

Crediti foto: Shutterstock