La spiaggia di sabbia rosa e le acque chiare non si trovano solo in Sardegna: il magico posto da visitare

Se pensate che solo in Sardegna si trovi una spiaggia di sabbia rosa, state sbagliando. Al mondo ce ne sono diverse e una è Pantai Merah

Una spiaggia di sabbia rosa, un mare cristallino e colori spettacolari: non siamo in Sardegna ma su un’altra isola, quella di Komodo. Ci troviamo in Indonesia, qui si trova Pantai Merah celebra spiaggia di Komodo famosa in tutto il mondo proprio per il particolare colore della sua sabbia.

Sembra quasi essere stata colorata con un rosa Big Babol, questo spettacolo della natura che fa parte del Parco Nazionale dichiarato nel 1986 Patrimonio dell’Umanità e Riserva della biosfera dell’UNESCO.

Ovviamente nessuno ha colorato artificialmente questo luogo: ci ha pensato la natura stessa che come spesso capita sa essere più magica di qualsiasi altra cosa. Il colore di questa spiaggia è dovuto alla presenza di microscopici detriti di corallo rosso che si mescolano la sabbia bianchissima e scintillante.

Nel 2020 le autorità locali hanno chiuso la spiaggia ai turisti per poterne preservare la biodiversità e la meraviglia. La decisione è stata resa necessaria anche per proteggere il drago komodo: un lucertolone gigante capace di arrivare anche a tre metri di lunghezza.

Se deciderete di farvi tappa, sappiate che qui non troverete alcun chiringuito o stabilimento balneare. Armatevi quindi di cibo, acqua creme solari e un bel cappello e ricordatevi di rispettare la sua bellezza naturale senza lasciare rifiuti.

