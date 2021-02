Egitto, voli riaperti a Marzo: le meraviglie archeologiche da ammirare in sicurezza

A Marzo 2021 saranno riaperti i voli per l'Egitto in tutta sicurezza: conoscete tutte le meraviglie archeologiche di questo Paese?

Arriva una bella notizia per gli amanti dei viaggi: a partire dal prossimo 27 marzo i voli per l’Egitto saranno riaperti. Una fantastica novità sulla quale c’è tanto da sapere, ma che potrà permetterci di tornare ad ammirare le meraviglie archeologiche di questo fantastico Paese, ovviamente in tutta sicurezza!

A Marzo 2021 i voli per l’Egitto saranno riaperti: ma vi siete mai chiesti quali sono le meraviglie da visitare assolutamente? Foto: Kikapress

Dal 27 marzo i voli per l’Egitto saranno riaperti

Andiamo con ordine. A partire dal 27 marzo 2021 i voli charter per Sharm el-Sheikh saranno riaperti in tutta sicurezza. Lo ha annunciato il gruppo di resort Domina Coral Bay, che ha studiato un modo per permettere ai turisti italiani di visitare l’Egitto e il Mar Rosso.

I voli partiranno dal 27 marzo con una formula chiamata “Vacanze sicuri” ideata proprio da Domina Coral Bay, che possiede otto alberghi solo a Sharm el-Sheikh.

Sarà quindi possibile sfruttare l’occasione dei voli riaperti per l’Egitto per visitare il Paese in tutte le sue meraviglie e nel pieno rispetto delle norme di prevenzione del Covid-19!

Le meraviglie archeologiche da ammirare in Egitto

L’Egitto è un posto magico, nel quale tantissimi turisti italiani si immergono ogni anno, ammirando le sue meraviglie archeologiche. Ma siete sicuri di conoscerle tutte?

Abu Simbel: i templi nella roccia

Sulla riva occidentale del Lago Nasser sorge, una tappa obbligata per tutti coloro che viaggiano in Egitto. Una, nella quale sono presentie soprattutto le quattro iconiche (e colossali)ciascuna delle quali alta 20 metri.

Un panorama suggestivo, soprattutto per chi arriva ad Abu Simbel in barca, che scorgerà sin da lontano l’immensità e il fascino di questa meraviglia archeologica.

La Necropoli di Giza

L’è ben presente nell’immaginario collettivo con le, che si trovano nella. Il complesso archeologico, ben raggiungibile dal Cairo, è il

È nella Necropoli di Giza che si trovano le piramidi di Cheope, Chefren e Micerino, costruite intorno al 2.500 a.C.. Elencate tra le meraviglie del mondo già nell’antichità, perdersi tra le loro sagome immerse nella sabbia e visitarne le camere interne è un’esperienza assolutamente unica.

Nella Necropoli di Giza sorge poi la Sfinge, che con il suo mistero e il suo sguardo enigmatico veglia costantemente sul sonno dei faraoni.

Saqqara: la piramide di Djoser e il Serapeo

Se amate le meraviglie archeologiche dell’Egitto non potete perdervi la. Si trova a, la capitale dell’antico Egitto, e si tratta della. La sua costruzione risale addirittura a. Piramide a gradoni, è solo lainserito in una corte circondata da costruzioni cerimoniali e decorative.

Sempre a Saqqara è d’obbligo una visita al Serapeo. Si tratta di una immensa galleria di tombe sotterranee scavate nella roccia, all’interno delle quali venivano conservati i corpi dei tori consacrati al dio Api.

Il tempio di Luxor e la Valle dei Re

Infine, in Egitto è assolutamente da visitare(l’antica), la. Sita sulla riva del Nilo, è possibile, perdendosi tra i suoie ammirando le maestose statue dei faraoni.

A Luxor è possibile inoltre immergersi tra i resti della Valle dei Re, la grande necropoli nella quale ha avuto origine il mito dell’antico Egitto con la scoperta della tomba di Tutankhamon, completa di tutti i tesori con cui fu sepolto, avvenuta nel 1922.

