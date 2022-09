Esce ‘E così tutto canta’, un viaggio in musica durato 25 anni tra Mediterraneo, Est e Medio Oriente

Esce "E così tutto canta", il primo cd book dello storico quartetto dei MishMash per "dialoghi e musiche per un futuro possibile"

L’8 ottobre 2022 esce “E così tutto canta: dialoghi e musiche per un futuro possibile“, il primo cd book di MishMash, con il quale la storica formazione presenta un album che raccoglie 25 anni di carriera alla scoperta di paesaggi sonori variegati e multiformi, nella ricerca di suoni provenienti dall’Est e dal Medio-Oriente, oltre che dal Mediterraneo.

Una ricerca che si muove tra 4 fedi differenti (buddismo, cristianesimo, ebraismo e islam), alla ricerca di un futuro possibile fatto di dialoghi e musiche, parole, poesie e collaborazioni.

Dalla scrittrice e poetessa testimone della Shoah Edith Bruck al cardinale Don Matteo Zuppi, passando per il cantautore Max Manfredi e lo scrittore Pasquale Troìa, per un cd book con dedica speciale a Domenico “Mimmo” Ascione – membro fondatore del gruppo, prematuramente scomparso il 15 agosto 2017 – con un brano da lui registrato prima della morte.

Il minitour autunnale dei Mish Mash parte dalla Periferia di Roma

L’uscita del cd book “E così tutto canta” sarà accompagnato da un minituor autunnale che partirà dalla Periferia al cuore di Roma, proponendo uno spettacolo immersivo fatto di musica, danza, recitazione, poesia e talk.

Si parte da Capranica Prenestina il 1° ottobre, poi a Canale Monterano l’8 ottobre, al Logical Space di Roma il 17 ottobre e poi per tutto l’autunno in luoghi e spazi di cultura di tutta Italia. Il 2 novembre, invece, i MishMash saranno in concerto alle 20:30 presso il Centro di Cultura ebraica Pitigliani di Roma.

I MishMash sono Marco Valabrega al violino e viola, Nicola Pignatiello alla chitarra, Bruno Zoia al contrabbasso e Mohssen Kasirossafar alle percussioni persiane e, insieme a loro, la cantante italo-turca Yasemin Sannino.

Photo Credits: Mohssen Kasirossafar via HF4