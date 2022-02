Croazia, 18 km di passerelle a pelo d’acqua: il fascino unico dei laghi proclamati Patrimonio dell’Umanità

In Croazia si trova un parco che vi lascerà a bocca aperta, in cui potrete camminare a pelo d'acqua dei suoi 16 laghi

In Croazia nel complesso montuoso di Lička Plješivica si trova un parco naturale affascinante e unico con dei laghi proclamati Patrimonio dell’Umanità. È il parco nazionale dei laghi di Plitvice: qui oltre ad una natura mozzafiato, potrete camminare su 18 km di passerelle a pelo d’acqua.

Inserito da 42 anni nei beni patrimonio dell’umanità, il parco dei laghi con i suoi 33000 ettari e 16 laghi attira ogni anno tantissimi turisti. Merito anche delle suggestive passerelle che permettono di visitare il parco godendo di viste mozzafiato. Due i fiumi che formano i 16 laghi: sono il fiume Bianco e il fiume Nero che poi confluiscono nel fiume Korana.

Non solo passeggiate a piedi: potete muovervi all’interno del parco anche con le biciclette o prendere uno speciale trenino; e ancora decidere di fare solcare i laghi attraverso le gite in barca. Ma attenzione, i visitatori devono rispettare alcune regole importanti. Come quella di non lasciare mia i sentieri ufficiali dotati di segnaletica, e non lasciare traccia del loro passaggio: è assolutamente vietato gettare rifiuti, e rovinare o segnare in qualsiasi modo il territorio. Vietato anche fare il bagno nei laghi.

Il Parco è aperto tutto l’anno e per maggiori informazioni su costi del biglietto, orari e iniziative potete consultare il sito ufficiale Laghi di Plitvice.

Crediti foto@Shutterstock