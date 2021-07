Campania, è tra i castelli più belli d’Italia: lo devi assolutamente visitare

In Campania c'è uno dei castelli più belli d'Italia: si trova ad Ischia e ha una storia antica che affonda le radici nel 474 a.C

I castelli da sempre affascinano i visitatori: sono luoghi di magia che evocano storie a volte fiabesche a volte cupe. Tra i più belli d’Italia, c’è quello Aragonese in Campania.

Landscape with Aragonese Castle, Ischia island, Italy

Siamo nella meravigliosa isola di Ischia; qui si trova un castello fortezza che ricorda per impianto il Maschio Angioino di Napoli. Originariamente costruito da Gerone da Siracusa nel 474 a.C, prende la sua configurazione odierna nel 1441 quando entra a far parte dei possedimenti degli Aragonese. Fu infatti Alfonso D’Aragona che fece costruire il ponte in legno che congiungeva il castello con la terraferma, fortificò la struttura e al suo interne fece costruire gli alloggi reali.

Fu qui che Vittoria Colonna andò in sposa a Fernando Francesco D’Avalos e dopo ospitò molti artisti come Michelangelo, Jacopo Sannazaro e l’Ariosto. Divenne poi un carcere politico nel 1799 con la nascita della Repubblica Partenopea e resterà tale fino al 1860 quando Ischia viene annessa al Regno d’Italia.

Nel 1912 venne venduto all’Asta e sarà Nicola Ernesto Mattera che fece una prima serie di interventi di restauro. Una lunga opera di restauri che la famiglia Mattera riprenderà nel 1965 e che porteranno all’apertura al pubblico negli anni 90 di buona parte della struttura.

Se lo andrete a visitare al tramonto, resterete ancora di più senza fiato: i colori che vedrete vi faranno sentire come dentro l’opera di un pittore.

