Novità su TikTok che lancia in Italia la funzione ‘Aggiungi Brano’ con cui salvare le canzoni scoperte sulle piattaforme di streaming musicale.

TikTok ha annunciato il lancio della funzione Aggiungi Brano in 19 nuovi Paesi, inclusa l’Italia. La nuova funzionalità permette agli utenti di salvare le canzoni scoperte su TikTok direttamente sui servizi di streaming musicale come Amazon Music e Spotify. “Abbiamo già ottenuto un riscontro incredibile al lancio negli Stati Uniti e nel Regno Unito”, ha commentato Ole Obermann, Global Head of Music Business Development di TikTok.

“Gli appassionati di musica stanno accogliendo con entusiasmo l’opportunità di salvare musica da TikTok direttamente sui loro servizi streaming preferiti”, prosegue. “Questo favorisce la scoperta di nuova musica, contribuendo a trasformare in autentiche hit un numero sempre maggiore di brani. Siamo davvero entusiasti di portare questa funzionalità a milioni di altri appassionati di musica in tutto il mondo, offrendo agli artisti ancora più opportunità di raggiungere nuovi pubblici e far crescere la loro carriera”.

Come funziona ‘Aggiungi Brano’

L’opzione Aggiungi Brano appare nella parte inferiore di un video nei Per Te, accanto al titolo della traccia. Gli utenti possono toccare il pulsante per salvare la canzone sulla loro piattaforma di streaming preferita che può essere impostata al primo utilizzo della funzionalità.

Ogni brano salvato viene aggiunto a una playlist predefinita oppure gli utenti possono scegliere di aggiungerlo a playlist nuove o già create. Dopo il primo utilizzo, l’app di musica selezionata diventa quella predefinita anche per i brani successivi, ma è possibile cambiarla in qualsiasi momento dalle impostazioni.

