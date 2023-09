Grizzly Research ha evidenziato come Temu, l’app di e-commerce in grande ascesa, sia molto aggressiva con i dati degli utenti: è davvero uno spyware?

L’ascesa di Temu, l’app di e-commerce nota per offrire prodotti a prezzi convenienti, è stata incredibilmente notevole.

Temu è davvero uno spyware? Il sospetto

Con una campagna pubblicitaria aggressiva che ha attratto infatti oltre 100 milioni di utenti ma sembrerebbe che Temu sia molto aggressivo a causa della sua sospetta natura di spyware. Una recente ricerca condotta da Grizzly Research sta dunque sollevando delle domande scomode sulle reali intenzioni di questa applicazione, definendola addirittura “il malware/spyware più pericoloso in circolazione“.

Stando allo studio i cui risultati hanno fatto il giro del web, Temu presenta molte delle caratteristiche che solitamente si trovano nei software dannosi come malware e spyware e potrebbe nascondere intenzioni oscure come l’acquisizione dei dati degli utenti per la vendita al miglior offerente.

Gli esperti di Grizzly Research hanno analizzato a fondo Temu, identificando una serie di funzionalità considerate pericolose in un’app di questo tipo. Tra le criticità individuate da Grizzly Research vi è anche il coinvolgimento di sviluppatori precedentemente associati a un’app denominata Pinduoduo, anch’essa sviluppata dall’azienda dietro Temu.

ITALIA SOTTO ATTACCO HACKER: COME DIFENDERSI, I TRUCCHI DI CYBERSICUREZZA PIÙ IMPORTANTI

Google Play Store ha precedentemente rimosso PDD a causa di sospette attività malevole e sebbene i tecnici avessero cambiato o cancellato parti di codice dannose, i ricercatori le hanno scoperte identiche all’interno di Temu.

Cancellare l’app Temu è sufficiente?

La teoria avanzata dalla ricerca sostiene che Temu potrebbe deliberatamente operare in perdita per attrarre sempre più utenti, ma fare profitto vendendo i dati personali degli utenti. Considerando i costi di spedizione e le campagne pubblicitarie, si stima che Temu perda circa 30 dollari per ogni ordine, ma recuperi queste perdite vendendo dati sensibili.

Altri esperti indipendenti nel campo della sicurezza informatica hanno confermato la validità di tale studio. La società svizzera di cybersicurezza Joe Security LLC ha analizzato l’app con il proprio strumento di analisi di malware per applicazioni Android, identificando Temu come un’app malevola con un punteggio di 68/100, addirittura più alto di quello precedentemente assegnato a Pinduoduo.

In seguito a queste scoperte, i ricercatori hanno richiesto che i principali app store bandiscano Temu. Alcuni ritengono che, considerando che il governo cinese impone alle aziende con sede nel territorio l’obbligo di condividere i propri dati con le agenzie governative, Temu potrebbe rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Se quanto scoperto da Grizzly Research dovesse essere confermato, Temu non ci metterà molto ad essere disinstallata dalla massa. La scelta più sicura potrebbe essere quella di disinstallare l’applicazione e, se si desidera effettuare acquisti, utilizzare il sito web anziché l’applicazione.

Foto: Shutterstock