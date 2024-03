Da oggi puoi porre domande (mistiche) a Spotify che ti fornirà risposte attraverso la musica: ecco cos’è l’Oracolo Musicale.

Spotify vira nella spiritualità con il lancio di Oracolo Musicale, un’esperienza mistica che aiuta a rispondere a tutte le domande più difficili della vita attraverso la musica. Un’iniziativa legata in parte al mistero dell’anno bisestile, ma non solo. L’Oracolo Musicale di Spotify è infatti in grado di rispondere a qualsiasi domanda con una canzone. Ma come funziona?

Cerca Oracolo Musicale dall’app di Spotify , oppure visita spotify.com/oracolomusicale con il tuo cellulare.

Scegli una categoria. Gli utenti potranno scegliere da un elenco di nove argomenti: scuola, stile, pranzo, amore, carriera, me stesso, il mio futuro, amici e famiglia e i più grandi misteri della vita.

Poni la domanda. Gli utenti possono scegliere tra una serie di domande precompilate, come Dovrei andare a questo appuntamento?, Dovrei prenotare una vacanza? o anche Cosa dovrei mangiare per pranzo?.

Attendi che il futuro ti venga rivelato. Dopo aver selezionato una domanda, comparirà una schermata di contemplazione, mentre L'Oracolo Musicale trova la canzone perfetta per rispondere ai tuoi quesiti.

Ascolta e condividi. Quando apparirà la risposta, gli utenti avranno la possibilità di ascoltare la canzone su Spotify, fare un'altra domanda e condividere i loro risultati sui social!

Tra chi ha già provato questa funzionalità c’è il rapper Baby Tate. «Mi piace quando le mie app preferite lanciano nuovi programmi interattivi, soprattutto quelli che mi permettono di porre domande sciocche. – ha commentato – Tra queste Devo andare a una scuola di clown?. Mi ha dato una risposta fantastica, la mia canzone Yasss Queen».