Inaspettatamente, My AI di Snapchat pubblica la sua prima story e non risponde agli utenti (allarmati dal fenomeno).

Il mondo dei social è in fermento dopo le segnalazioni riguardanti il chatbot IA di Snapchat. Martedì numerosi utenti dell’app hanno infatti segnalato che My AI (nome dell’intelligenza artificiale di Snapchat) ha pubblicato una misteriosa Story sul suo profilo e ha anche smesso di rispondere ai messaggi in chat. Circostanza sicuramente inusuale e instantaneamente segnalata dagli utenti, che su Twitter hanno mandato in tendenza l’hashtag #SnapchatAI.

Users’ personal Snapchat AI chatbot known as ‘My AI’ has posted its own story and stopped responding to messages. pic.twitter.com/GlktCcsEJr — Pop Base (@PopBase) August 16, 2023

Integrata all’inizio di quest’anno, l’intelligenza artificiale di Snapchat è studiata per rispondere ai messaggi degli utenti in modo amichevole. È in grado – tra le altre cose – di consigliare luoghi da visitare e rispondere agli Snap degli utenti. Nella giornata di martedì, tuttavia, la sua replica per un po’ di tempo è stata: «Sorry, I encountered a technical issue 😳».

In seguito, MY AI ha pubblicato la sua prima e unica Story per poi cancellarla. Nella story – di circa un secondo – si vedono solo due colori pastello (secondo gli utenti, potrebbe trattarsi di un muro o di un soffitto). SnapChat ha reso noto (via Mashable) che si è trattato di una semplice interruzione del servizio: eppure gli utenti continuano a notare che – se interrogata sulla sua prima story – My AI sembra glissare sull’argomento, tanto che alcuni utenti (preoccupati) hanno deciso di disinstallare l’app.

Foto: Shutterstock