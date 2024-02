Scopri il nuovo servizio di trasporto refrigerato per alimenti freschi offerto da Poste Italiane in collaborazione con MLK Fresh

Poste Italiane si lancia nell’innovazione dei servizi di consegna introducendo PosteGoFresh, una soluzione rivoluzionaria per l’acquisto e la consegna di prodotti alimentari freschi tramite eCommerce. La nuova offerta, sviluppata in collaborazione con MLK Fresh, una joint venture tra MLK Deliveries e Mazzocco Srl, punta a trasformare l’esperienza di acquisto online, garantendo freschezza e convenienza ai clienti.

Poste Go Fresh: dove è attivo il servizio?

MLK Fresh, nata dalla partnership tra Poste Italiane e Mazzocco Srl, offre un servizio di consegna a domicilio con mezzi refrigerati, già operativo in più di venti città italiane, tra cui Roma, Milano, Torino, Genova, Verona, Bologna e Firenze. L’obiettivo è estendere gradualmente la copertura del servizio su tutto il territorio nazionale, per soddisfare la crescente domanda di consegne di prodotti alimentari freschi.

Grazie alla tecnologia avanzata di MLK Deliveries e alla competenza logistica di Mazzocco Srl, PosteGoFresh assicura la corretta conservazione dei prodotti alimentari lungo tutta la filiera, garantendo una temperatura controllata durante il trasporto. Ciò significa che i clienti possono ricevere i loro acquisti online freschi e integri direttamente a casa propria, senza comprometterne la qualità.

Come funziona il nuovo servizio di Poste Italiane?

PosteGoFresh non solo semplifica il processo di consegna, ma offre anche opzioni flessibili per il ritiro dei prodotti. I destinatari possono prenotare un’appuntamento di consegna, scegliere la fascia oraria desiderata e monitorare l’arrivo del loro ordine tramite una comoda mappa interattiva. Inoltre, è possibile optare per il ritiro presso un punto refrigerato, garantendo che i prodotti rimangano freschi fino al momento del ritiro.

Il lancio di PosteGoFresh rappresenta un passo significativo nella strategia di Poste Italiane per consolidare la propria posizione nel settore della logistica eCommerce. L’azienda mira a offrire un’esperienza di acquisto online unica e distintiva, combinando asset logistici di alta qualità con soluzioni innovative di consegna personalizzata. Inoltre, l’introduzione di PosteGoFresh amplia l’offerta di servizi di logistica eCommerce di Poste Italiane, rispondendo alla crescente domanda nel settore enogastronomico, che ha registrato un notevole aumento negli acquisti online negli ultimi anni.

madamF / Shutterstock.com