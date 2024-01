La società di Bill Gates batte quella di Tim Cook, ecco come Microsoft (per ora) vale più di Apple, anzi più di tutte al mondo

Microsoft ha ufficialmente superato Apple, emergendo come la società più valutata al mondo. Secondo quanto riportato dal Financial Times, l’aumento del 1% nelle azioni di Microsoft durante le prime negoziazioni di giovedì ha portato il suo valore di mercato a 2.870 miliardi di dollari, superando così l’azienda di Cupertino, le cui azioni sono scese di quasi l’1%.

Microsoft e Apple, Chat GPT fa trionfare Bill Gates

Questo significativo cambiamento riflette sia l’entusiasmo degli investitori per l’intelligenza artificiale (IA) sia le sfide recenti che Apple ha dovuto affrontare, come la disputa sull’Apple Watch e le incertezze riguardo alla domanda per l’iPhone.

L’interesse crescente degli investitori per l’IA generativa è alimentato, in parte, dalla straordinaria popolarità di ChatGPT di OpenAI, lanciato alla fine del 2022. Microsoft, in qualità di principale investitore e fornitore di cloud hosting di OpenAI, si trova tra i principali beneficiari di questa tendenza. Questo cambio di posizione nelle classifiche delle aziende più ricche del mondo ha anche portato Nvidia, produttore di chip di intelligenza artificiale, a un notevole aumento delle azioni, avvicinandosi alla capitalizzazione di mercato di Amazon.

Apple, d’altro canto, sembra essere stata esclusa dal fervore sull’IA che ha spinto Microsoft. Nonostante sia stata una figura di spicco nell’industria tecnologica, le preoccupazioni sul calo delle vendite di iPhone, soprattutto in Cina, hanno pesato sulle azioni di Apple all’inizio del 2024, portando a downgrade da parte degli analisti di Wall Street.

La rivalità tra Apple e Microsoft ha radici negli anni ’80, quando Apple accusò Microsoft di aver rubato il “look and feel” del suo software per computer Macintosh. Sebbene Microsoft abbia dominato il mercato dei PC per decenni, grazie al successo dell’iPhone, Apple ha superato Microsoft nel 2010, mantenendo la leadership per diversi anni.

Microsoft aveva già superato brevemente Apple durante la pandemia di Covid-19 nel 2020 e nel 2021, grazie alla sua posizione di forza nel cloud computing durante il boom del lavoro a distanza. Questo sorpasso, tuttavia, fu di breve durata. Ora, con la recente inversione di ruoli, Microsoft ha dimostrato di essere più resiliente e competitiva, mantenendo la sua leadership nel mercato globale.

