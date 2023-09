L’edizione 2023 della conferenza Meta Connect ha visto Zuckerberg introdurre novità importanti sull’uso dell’AI su Whatsapp e non solo: cosa cambia

L’evento Meta Connect 2023 ha offerto una sorpresa eccezionale con l’annuncio dell’uso dell’AI per WhatsApp, Instagram e Messenger, che accolgono ora ufficialmente il deep learning.

Whatsapp, Meta AI è realtà

Dopo la conclusione dell’evento Meta Quest 3, l’azienda di Mark Zuckerberg ha condiviso ulteriori dettagli, dissipando qualsiasi ambiguità sul futuro delle piattaforme Meta sottolineando l’arrivo imminente di un chatbot basato sull’Intelligenza Artificiale, pronto a integrarsi nelle applicazioni quotidiane.

Oltre ai 28 chatbot legati a personaggi famosi, l’attenzione si concentra sull’IA principale, Meta AI in versione Beta. Questo assistente conversazionale avanzato è destinato, come abbiamo anticipato, a WhatsApp, Messenger e Instagram.

In sintesi, Meta sta rivoluzionando le piattaforme sociali con l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale e promette un’esperienza all’utente più ricca e interattiva che va oltre il mero intrattenimento.

Attualmente – è giusto sottolinearlo – Meta AI è disponibile solo negli Stati Uniti, tuttavia è impressionante il fatto che possa accedere a informazioni in tempo reale e creare immagini IA fotorealistiche in pochi secondi partendo da una semplice indicazione testuale.

In effetti, si configura come una risposta diretta di Meta a ChatGPT, integrata direttamente nelle piattaforme sociali e dopo l’introduzione dei canali – facendo concorrenza a Telegram – Zuckerberg ingaggia uno scontro virtuale con Sam Altman.

Inoltre, dando un’occhiata sul blog di Facebook, Meta illustra un caso d’uso pratico del chatbot IA: “Immagina di essere in una chat di gruppo con amici e discutere quale sentiero percorrere a Santa Cruz. Meta AI presenta opzioni direttamente nella chat per una decisione rapida. Dopo l’escursione, desiderate creare un ricordo creativo? Meta AI può aiutare, basta digitare ‘@MetaAI /immagine’ seguito da una descrizione come ‘crea un badge con un escursionista e alberi di sequoia’, e l’IA creerà un badge digitale nella chat“.

Con questo esempio l’intento di Meta è introdursi nelle nostre conversazioni quotidiane in modo naturale usando un chatbot IA che può integrarsi fluidamente nelle chat.

Foto: Shutterstock