La protezione civile sta mettendo a punto un sistema di allarme generalizzato contro le emergenze tramite SMS: il calendario dei test regione per regione

IT-Alert è il nuovo sistema di allarme della Protezione Civile che avvisa la popolazione in caso di emergenza: non si tratta di una applicazione da scaricare in modo facoltativo, ma di un semplice SMS sui nostri telefoni.

IT Alert: cos’è l’SMS di allerta emergenze

LA particolarità è che la speciale notifica, data l’importanza, è in grado di mettere in stand-by ogni funzionalità dello smartphone, costringendo l’utente a dare conferma della ricezione del messaggio e dunque del potenziale pericolo in arrivo.

Come ha spiegato il direttore operativo emergenze della Protezione Civile Luigi D’Angelo “saremo in grado di informare le persone che si trovano in un’area potenzialmente a rischio. È un sistema che avrà un suono diverso dalle altre applicazioni”.

I test regione per regione

La Toscana è stata la prima regione ad effettuare lo scorso 28 giugno il test IT-Alert; il 30 giugno e il 5 luglio i test hanno avuto luogo in Sardegna, il 7 luglio in Calabria e il 10 luglio l’Emilia Romagna.

Si riparte, dopo lo stop estivo, il prossimo 12 settembre con Campania, Friulia-Venezia Giulia e Marche.

Il 14 settembre toccherà a Piemonte, Puglia e Umbria; il 19 alla Basilicata, al Molise e alla Lombardia; e ancora il 21 settembre l’SMS dell’allarme arriverà ai residenti nel Lazio, Valle d’Aosta e Veneto.

I test di IT-Alert proseguiranno poi il 26 settembre in Liguria, Abruzzo e Trentino Alto-Adige e si concluderanno il 13 ottobre nella Provincia Autonoma di Bolzano

Il testo dell’allarme è ovviamente standard: “AVVISI DI EMERGENZA – Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario”.

Il questionario, lo diciamo per chi avesse timore che non venga rispettata la privacy, è completamente anonimo e approvato dal Garante.

Foto: Kikapress